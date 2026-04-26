  1. سیاست
  2. مجلس
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

رضایی: پاکستان همسایه خوب ماست اما واسطه مناسبی جهت مذاکرات نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ایکس نوشت: پاکستان دوست و همسایه خوب ماست اما واسطه مناسبی جهت مذاکرات نیست و اعتبار لازم را برای واسطه‌گری ندارد.

وی با بیان اینکه آنها همیشه مصلحت ترامپ را در نظر می‌گیرند و برخلاف میل آمریکایی‌ها حرفی نمی‌زنند، گفت: بطور مثال حاضر نیستند به دنیا بگویند که آمریکا ابتدا پیشنهاد پاکستان را پذیرفت اما بعد زیر حرفش زد. نمی‌گویند که آمریکایی‌ها در موضوع لبنان یا اموال بلوکه‌شده تعهداتی داشتند اما به آن عمل نکردند. میانجی باید بی‌طرف باشد نه اینکه همیشه به یک سمت غش کند.

کد مطلب 6812027
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

