رضایی: پاکستان همسایه خوب ماست اما واسطه مناسبی جهت مذاکرات نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ایکس نوشت: پاکستان دوست و همسایه خوب ماست اما واسطه مناسبی جهت مذاکرات نیست و اعتبار لازم را برای واسطهگری ندارد.
وی با بیان اینکه آنها همیشه مصلحت ترامپ را در نظر میگیرند و برخلاف میل آمریکاییها حرفی نمیزنند، گفت: بطور مثال حاضر نیستند به دنیا بگویند که آمریکا ابتدا پیشنهاد پاکستان را پذیرفت اما بعد زیر حرفش زد. نمیگویند که آمریکاییها در موضوع لبنان یا اموال بلوکهشده تعهداتی داشتند اما به آن عمل نکردند. میانجی باید بیطرف باشد نه اینکه همیشه به یک سمت غش کند.
