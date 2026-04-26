مهاجرانی: مرز بازرگان ظرفیت عبور ۲۰۰ هزار کامیون را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگویی با اشاره به گذشت ۵۷ روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه کشور، اظهار کرد: امروز مصادف با سالروز فاجعه بندر شهید رجایی است؛ حادثه‌ای که موجب شهادت جمعی از خدمت‌گزاران کشور شد و از اتفاقات دردناک سال ۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود. این حادثه، علاوه بر خسارات مادی، با از دست رفتن جان‌های عزیز، اندوه بزرگی را برای همه مردم به همراه داشت.

وی افزود: با این حال، روایت غالب در این روزها، روایت پیروزی مردم بر شرایط است. بخشی مهم از این موضوع، ناشی از همت مردم است؛ چنان‌که در جریان بازسازی‌ها، اهالی روستایی که مسیر پل از آن عبور می‌کرد، برای مشارکت پیش‌قدم شدند و حتی فعالان اقتصادی نیز در این مسیر کمک کردند. این روحیه باعث می‌شود ملت ایران در شرایط دشوار، سرافراز باقی بماند.

سخنگوی دولت ادامه داد: توییت دکتر عارف نیز بر همین مبنا بود؛ اینکه این روند، فراتر از بازسازی بتن و فولاد است و به معنای ایستادن ملت و دولت در کنار یکدیگر برای احیای نام بلند ایران است. بر این اساس، معتقدیم کشور را به لطف خداوند و با تلاش زنان و مردان ایران، بهتر از قبل خواهیم ساخت.

مهاجرانی با اشاره به برنامه‌های جاری دولت گفت: در کنار رویدادهای معمول، بازدید رئیس‌جمهور از وزارت کشور انجام شد. با توجه به مسئولیت‌های این وزارتخانه و نقش استانداران، رئیس‌جمهور در نشست استانداران حضور یافت و درباره تفویض اختیارات به استان‌ها و هماهنگی‌ها با وزارت کشور تأکید کرد.

وی افزود: همچنین موضوع محله‌گرایی و توجه به محلات، که از مسائل مورد اهتمام رئیس‌جمهور است، مورد پیگیری قرار گرفت. در کنار آن، صرفه‌جویی به‌ویژه در حوزه انرژی، با توجه به آغاز فصل گرم، مورد تأکید قرار گرفت و وزارت نیرو پویشی را در این زمینه آغاز خواهد کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه جلسات دولت به‌صورت منظم برگزار می‌شود، تصریح کرد: مصوبات دولت طبق روال در روزهای یکشنبه و چهارشنبه جمع‌بندی می‌شود.

وی درباره اقدامات اجرایی دستگاه‌ها گفت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، طرح «فواد» (فوریت‌های اداری) را به استان‌های گیلان و مازندران گسترش داده و تا پایان هفته به گلستان نیز خواهد رسید. هدف این طرح، تسهیل ارتباط مردم با نظام اداری و ارتقای کیفیت خدمات است.

سخنگوی دولت ادامه داد: در این طرح، شنیدن صدای مردم و دریافت انتقادات و بازخوردها اهمیت دارد و شماره ۱۲۸ برای ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادها در نظر گرفته شده است.

افتتاح گمرک ترکیه در مقابل گمرک مرز بازرگان

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی از افتتاح گمرک ترکیه در مقابل گمرک مرز بازرگان خبر داده که می‌تواند نقش مهمی در توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور داشته باشد. سالانه حدود ۲۰۰ هزار کامیون ترانزیتی از این مسیر عبور می‌کند و در سه ماه گذشته این رقم به ۴۵ هزار کامیون رسیده است.

سخنگوی دولت همچنین به اقدامات وزارت علوم اشاره کرد و گفت: دستورالعمل اجرایی بسته حمایت از واحدهای فناور آسیب‌دیده در شرایط جنگی ابلاغ شده است. این بسته شامل اعطای پژوهانه اضطراری، تعلیق بدهی‌ها، تخفیف یا استمهال اجاره و یارانه‌های زیرساختی از جمله اینترنت است و هدف آن، کاهش آسیب‌ها و بازگشت سریع این واحدها به چرخه فعالیت است.

مهاجرانی درباره طرح‌های اجتماعی نیز گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه دبیر ستاد حمایت از جوانی جمعیت، طرح «کارت امید مادر» را ارائه کرده است. بر اساس این طرح، از ابتدای سال ۱۴۰۵، به ازای تولد هر نوزاد، ماهانه دو میلیون تومان به حساب مادر واریز می‌شود.

وی افزود: نکته متمایز این طرح آن است که برخلاف سایر حمایت‌ها که به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود، این مبلغ مستقیماً به حساب مادر واریز خواهد شد و برای تأمین نیازهای نوزاد تا دو سالگی قابل استفاده است.

سخنگوی دولت تأکید کرد: این اقدام در راستای افزایش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری است و نشان‌دهنده عزم دولت برای ادامه برنامه‌های توسعه‌ای حتی در شرایط جنگی است.

مهاجرانی با اشاره به سایر اقدامات دولت گفت: در طول این مدت، دولت علاوه بر پشتیبانی از جنگ و تأمین حقوق و دستمزد و کالاهای اساسی، تلاش کرده است طرح‌های توسعه‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، آزادراهی، بهداشت و درمان و جوانی جمعیت را ادامه دهد.

وی از فعالان فرهنگی و هنری قدردانی کرد و گفت: تولید آثار فرهنگی، سینمایی و تلویزیونی در شرایط جنگی، نیازمند همت و انگیزه بالاست و جای تقدیر دارد. در کنار نیروهای دفاعی، تلاش‌های دولت، همراهی مردم و فعالیت کارآفرینان، نقش مهمی در حفظ پویایی کشور داشته است.