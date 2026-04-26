به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پیامی خطاب به اسکندر مومنی وزیر کشور، از اقدام سریع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تقویت ناوگان خدماتی مناطق کم‌برخوردار در شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی قدردانی کرد و آن را موجب ارتقای توان مدیریت شهری و تسکین آلام مردم دانست.

در پیام جوکار آمده است: در شرایط خاص و غافلگیرانه‌ای که کشور با آثار جنگ تحمیلی مواجه بود، تداوم خدمت‌رسانی به مردم و به ویژه شهروندان مناطق کم‌برخوردار به یکی از دغدغه‌های اصلی مبدل شده بود.

در این پیام تاکید شد: اقدام سریع و قاطع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در توزیع و تجهیز ناوگان خدماتی مناطق، در آن بازه زمانی کوتاه، عملاً موجب ارتقای توان عملیاتی مدیریت شهری و روستایی شد و تسکین بخش آلام مردم در آن روزهای دشوار بود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در این پیام بیان کرد: این رویکرد خدمت‌رسانی عدالت‌محور، نشان‌دهنده تعهد مجموعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به کاهش محرومیت‌ها و تسهیل امورات مردم در شرایط بحرانی است.

جوکار با بیان اینکه امید است با استمرار این نگاه جهادی، شاهد توفیقات روزافزون در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران اسلامی باشیم، افزود: ضمن تایید و ارزیابی مثبت تدبیر ارزشمند رئیس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مدیریت جهادی و توزیع به موقع ماشین‌آلات خدماتی میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور، مراتب قدردانی از این اقدام موثر را اعلام می‌دارد.