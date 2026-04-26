«شب همدلی» برگزار شد؛ جان هنرمندان به ایران و مردمش گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، برنامه «شب همدلی» با همکاری خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی با حضور کودکان و خانواده‌های آسیب دیده جنگ اخیر، شب گذشته ۵ اردیبهشت در هتل لاله برگزار شد. در این برنامه سه نمایش عروسکی توسط انجمن نمایشگران عروسکی، هنرمندان انجمن کودک و نوجوان خانه تئاتر و انجمن نمایشگران خیابانی خانه تئاتر اجرا شد که سرپرستی آن را ستاره اسکندری برعهده داشت.

در بخش موسیقی؛ گروه آذری وحید اسداللهی و گروه موسیقی دی بند قطعاتی را اجرا کردند. علاوه بر اجرای نمایش و موسیقی، هنرمندان سینما و تئاتری که در این مراسم حضور داشتند با خانواده‌های آسیب دیده گفتگو کردند و با آنها عکس یادگاری گرفتند.

کودکان نیز استقبال بسیار خوبی از این برنامه داشتند و با عروسک‌ها عکس‌های یادگاری گرفتند.

در انتهای این برنامه با اهدای لوح تجلیل از گروه‌های موسیقی قدردانی شد. سپس حمیدرضا نوربخش روی سن آمد و گفت: وحید اسدالهی جزء مفاخر کشور ما است، از ابتدا پای کار بودند و به محض پیشنهاد حضور در این مراسم با آغوش باز پذیرفتند. از هنرمندانی که امشب در جمع ما هستند تشکر ویژه می‌کنم امیدوارم ایران عزیزمان سربلند و مردم عزیزش سرافراز باشند.

علی روئین تن کارگردان سینما نیز خطاب به آسیب دیدگان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان، عنوان کرد: ایران چشم ما است و چشم ما خانه شماست. امروز ما نیاز به همدلی داریم زیرا با کسانی مواجه هستیم که در خارج از کشور وطن خود را می‌فروشند و در داخل کشور نیز به دنبال دلسرد کردن مردم هستند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های مشترک خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی اظهار کرد: اجرای این برنامه‌ها نشان داد هنرمندان مانند سایر اقشار جامعه کنار مردم هستند و ثابت کردند که جانشان به جان ایران و مردم ایران گره خورده است.

در این برنامه همچنین توسط هلال احمر مسابقه ای برای کودکان آسیب دیده جنگ برگزار و جوایزی به آنها اهدا شد.

علیرضا شجاع نوری، هادی حجازی فر، روح الله حجازی، مهران غفوریان، عاطفه رضوی، بهناز جعفری، مهراوه شریفی نیا، لاله اسکندری، سید جواد هاشمی، علی اوسیوند، کوروش سلیمانی، سجاد بابایی، مونا زندی، سیاوش چراغی پور، وحید آقاپور، فرزین محدث، مینو شریفی، الهام نامی، نادر فوقانی (رئیس انجمن عکاسان سینما)، علیرضا حسینی دبیر هیئت رئیسه خانه سینما، امیرپدرام طاهریان، حمیدرضا عاطفی، امیرعباس ستایشگر (اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی)، محمد وفایی رئیس هیئت مدیره انجمن روابط عمومی خانه تئاتر، علی علیایی نژاد رئیس هیئت مدیره انجمن حرکت، مازیلا نوری شاد رئیس هیئت مدیره انجمن عروسکی از جمله افرادی بودند که در این برنامه حضور داشتند.

اجرای این برنامه برعهده ستاد همیاری خانه سینما (با مسئولیت آناهید آباد) است و قرار است به شکل‌های مختلف ادامه داشته باشد.