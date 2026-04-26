بیش از ۲۱۱ هزار مشاوره در سامانه ۴۰۳۰ ثبت شد

محمد عزتی وظیفهخواه، رئیس سازمان داوطلبان، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به عملکرد سامانه ۴۰۳۰ در حوزههای روانشناسی، دوراپزشکی و سلامت مادر و کودک اظهار کرد: تا تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، در مجموع ۲۱۱ هزار و ۶۴۰ تماس مشاورهای توسط این سامانه پاسخ داده شده است.
وی افزود: مدت زمان کل مشاورههای ارائهشده یک میلیون و ۱۶ هزار و ۲۴۷ دقیقه بوده که معادل ۱۶ هزار و ۹۳۷ ساعت خدمات تخصصی به هموطنان است.
رئیس سازمان داوطلبان همچنین به ظرفیت انسانی این طرح اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۹۷ مشاور در سامانه ۴۰۳۰ مشغول ارائه خدمات در حوزههای مختلف سلامت هستند.
عزتی وظیفهخواه تأکید کرد: این سامانه نقش مهمی در دسترسی سریع و آسان مردم به خدمات مشاورهای ایفا میکند و تلاش شده کیفیت خدمات در کنار افزایش حجم پاسخگویی حفظ شود.
نظر شما