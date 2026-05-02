  استانها
  آذربایجان غربی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۲۸

فوت یک گردشگر در ارومیه بر اثر سقوط از ارتفاعات

ارومیه - مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: یک گردشگر در ارومیه بر اثر سقوط از ارتفاعات جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: روز شنبه، گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک گردشگر در ارتفاعات دره جرمی شهرستان ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه به همراه تیم واکنش سریع استان RRTپس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کامل کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: نجاتگران پس از حدود ۳ ساعت دره نوردی در مسیر صعب‌العبور کوهستان، به فرد فوتی دست یافته و با کمک نیروهای مردمی فرد فوتی را به منطقه امن انتقال داده و تحویل مراجع ذیصلاح دادند.

