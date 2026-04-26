شیرازی: «شهید نائینی» از خط مقدم تا روایت همیشه در میدان بود

حجت‌الاسلام علی شیرازی با حضور در قرارگاه رسانه ای سردار شهید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دوران دفاع مقدس از آشنایی با سردار نائینی در سال ۱۳۶۵ و پیش از عملیات کربلای یک، اظهار کرد: در آن زمان عضو لشکر ثارالله بودم که برای بازپس‌گیری مهران به غرب کشور اعزام شدم عملیاتی که زیر نظر قرارگاه نجف انجام می‌شد که سردار شهید نائینی مسئولیت تبلیغات قرارگاه را بر عهده داشت.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا بهترین خاطراتش را مربوط به دوران حضور در قرارگاه نجف و همکاری نزدیک با شهید نائینی بیان کردو افزود: بارها به سردار نائینی گفته بودم «بهترین تاریخ جنگ را تو برای ما رقم زدی».



وی با اشاره به روحیه باز،خندان و رفتار صمیمانه شهید نائینی در دوران جنگ گفت:سردار نائینی برخلاف بسیاری از مسئولان تدارکات، با دست باز عمل می‌کرد و هرچه رزمندگان نیاز داشتند در اختیارشان قرار می‌داد و هیچ‌گاه آنان را در تنگنا نمی‌گذاشت.

حجت‌الاسلام شیرازی با یادآوری سال‌های پس از جنگ اظهار کرد: بعداز جنگ با توجه به روحیه ای که از شهید نائینی سراغ داشتم همکاری با او در نیروی دریایی به عنوان معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی در دوره نمایندگی بنده ادامه دار شد

وی افزود: بعداز این دوره خدمت سپس در بخش فرهنگی سپاه مشغول شد که با روحیه فعال، خستگی‌ناپذیر و صمیمی و اینکه هیچ‌گاه تغییر نکرد،همچنان در ارتباط بودیم.

دوست و همرزم شهید نائینی ادامه داد: شهید نائینی فرمانده‌ای بود که تاریخ جنگ را برای رزمندگان رقم زد و همین ویژگی باعث شده بود که حضورش در هر مجموعه‌ای اثرگذار باشد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های بعدی سردار نائینی گفت: او در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در دوره قالیباف و سپس در مرکز تحقیقات فعالیت داشت و با روحیه‌ای باز، فعال و شبانه‌روزی کار می‌کرد.

حجت‌الاسلام شیرازی از خدمات ارزشمندی همگی شهید گفت و افزود: در دوران مسئولیت او، خاطرات بسیاری از فرماندهان تدوین و منتشر شد و آثار ارزشمندی در حوزه فرهنگ دفاع مقدس بر جای گذاشت.

وی با بیان اینکه نائینی آثار بسیار زیبایی از خود به‌جا گذاشت و در تمام عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای فعال بود،از آخرین دیدار ش با سردار شهید نائینی گفت و ادامه داد آخرین دیدار تنها یک شب پیش از شهادت او در میدان ولیعصر تهران انجام شد؛ دیداری که هیچ‌کس باور نمی‌کرد،آخرین باشد.