طاهری: اصحاب رسانه در خط مقدم انعکاس پایداری مردم در صحنه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری شامگاه جمعه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه امروز افتخار این است که قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در میدان شهدای ذهاب رشت مستقر است، اظهار کرد: این قرارگاه به منظور انعکاس همدلی و همکاری مردم با رزمندگان که بیش از ۶۰ شب، خانه‌ های خود را ترک کردند و هر روز مجاهدانه بر تعدادشان افزوده می‌شد، است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان با اشاره به اینکه اصحاب فرهنگ و هنر به خود می‌بالد که اصحاب رسانه در استان گیلان به ویژه شهرستان رشت به تبع همه اصحاب فرهنگ و هنر، در شرایط بحرانی از لحظه جنگ تحمیلی و دوران دولت شریف، پای کار بودند، افزود: اصحاب رسانه منعکس کننده ایثار، شهامت و پایمردی همه مردم؛ از گروه‌هایی که در خیابان حضور موثر و مستمر دارند تا عزیزانی که در میدان پا در رکاب در حال جنگیدن با دشمن پست و زبون هستند.

طاهری هدف این حضور و فعالیت رسانه‌ای را بازنمایی و انعکاس واقعی صحنه‌های همدلی و همراهی دانست و گفت: با این اقدام قرارگاه رسانه ای نقش مردم در کنار رزمندگان پررنگ‌تر دیده می شود.

وی تصریح کرد:اصحاب رسانه در خط مقدم انعکاس پایداری مردم در صحنه هستند و این مهم نشان می‌دهد فعالان رسانه‌ای و فرهنگی در استان، همگام با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، در بزنگاه‌های حساس کنار میدان ایستاده‌اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان با اشاره به نقش سردار شهید نائینی در دوران دفاع مقدس و جایگاه قرارگاه رسانه‌ای با نام وی گفت: انتخاب نام سردار شهید نائینی برای این قرارگاه رسانه‌ای، یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های این شهید والامقام در دوران دفاع مقدس است.

وی با بیان به اینکه سردار نائینی نمادی از شجاعت و تعهد بود، همواره الهام‌ بخش رزمندگان و مردم در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است، اظهار کرد: قرارگاه رسانه‌ای با نام او، تلاشی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال ارزش‌های ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده است.