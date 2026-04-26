۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

اولیانوف: آمریکا باید در رایزنی با ایران باج‌گیری را کنار بگذارد

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین تصریح کرد: آمریکا باید در رایزنی با ایران باج‌گیری را کنار بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین امروز یکشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا عادت دارد از موضع قدرت مذاکره کند، تهدید به استفاده از نیروی نظامی یا تشدید تحریم‌ها را انجام دهد.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین سپس اضافه کرد: واضح است که این طرح در مورد ایران جواب نمی‌ دهد. بهترین راه پیش روی آمریکا در شرایط فعلی این است که از تمام عناصر موضع خود که شبیه باج‌گیری، اولتیماتوم و مهلت‌ های زمانی هستند، دست بردارد.

