۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

اولیانوف: آمریکا انتظار نداشت ایرانی‌ها مذاکره‌کنندگان سرسختی باشند

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین اعلام کرد: آمریکا انتظار نداشت ایرانی‌ها مذاکره‌کنندگان سرسختی باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین امروز دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: واشنگتن انتظار سرسختی از مذاکره‌کنندگان ایرانی را نداشت.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین سپس اضافه کرد: آمریکا باید در برخی از عناصر موضع خود، به ویژه در مورد مسائل هسته‌ای، تجدیدنظر کند تا آنها را با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) هماهنگ سازد.

«میخائیل اولیانوف»، سپس اضافه کرد: این امر راه را برای توافق صلح باز خواهد کرد.

    • IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      چین روسیه آمریکا دشمنان ملت ما فقط به خودمان تکیه کنیم که دیگران در هنگام شیرینی دورمان جمع میشوند

