به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین امروز دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: واشنگتن انتظار سرسختی از مذاکره‌کنندگان ایرانی را نداشت.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین سپس اضافه کرد: آمریکا باید در برخی از عناصر موضع خود، به ویژه در مورد مسائل هسته‌ای، تجدیدنظر کند تا آنها را با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) هماهنگ سازد.

«میخائیل اولیانوف»، سپس اضافه کرد: این امر راه را برای توافق صلح باز خواهد کرد.