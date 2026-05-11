اولیانوف: چرا ایران باید درخواست آمریکا را بپذیرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین امروز دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چرا ایران باید درخواست آمریکا (در مورد برچیدن تأسیسات هسته ای) را بپذیرد؟

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در وین سپس اضافه کرد: این موضوع برخلاف «ان پی تی» است. به نظر می‌ رسد واشنگتن اصلاً اهمیتی به حفظ تمامیت نظام عدم اشاعه هسته‌ ای نمی‌ دهد.

این در حالیست که پاسخ جمهوری اسلامی ایران به آخرین متن پیشنهادی آمریکا برای خاتمه جنگ، دیروز به میانجی پاکستانی ارسال شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه قبلا چند بار اعلام کرده بود دیدگاه‌ ها و ملاحظات ایران راجع به پیشنهادهای آمریکا، بعد از تکمیل بررسی‌ها و جمع‌بندی نهایی، ارسال خواهد شد.

بر اساس طرح پیشنهادی، در این مرحله مذاکرات متمرکز بر موضوع خاتمه جنگ در منطقه خواهد بود.