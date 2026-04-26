به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی پروژه‌های در دست اجرای بسیج سازندگی، هدف از برگزاری این جلسه را ارزیابی میزان پیشرفت طرح‌ها و پیگیری تأمین منابع مالی لازم برای تداوم اجرای آن‌ها عنوان کرد.

یونسی رستمی با اشاره به رویکرد استان در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، طرح‌هایی که در حوزه خدمات‌رسانی مستمر به مردم، محرومیت‌زدایی و مدیریت بحران نقش دارند، در اولویت حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر نقش اثرگذار بسیج سازندگی در اجرای پروژه‌های زیرساختی افزود: طی سال‌های اخیر، پروژه‌های متعددی با همکاری این مجموعه در استان اجرا شده که از جمله آن‌ها می‌توان به آبرسانی به مناطق روستایی، احداث راه‌های ارتباطی، ساخت پل، اجرای طرح‌های آبخیزداری و اقدامات مرتبط با مدیریت بحران اشاره کرد.

استاندار مازندران ادامه داد: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها در مناطق کمتر برخوردار و صعب‌العبور اجرا شده که به دلیل شرایط خاص، امکان ورود سایر دستگاه‌ها به آن‌ها محدود بوده است، اما بسیج سازندگی با رویکرد جهادی مسئولیت اجرای آن‌ها را بر عهده گرفته است.

یونسی رستمی خاطرنشان کرد: استانداری نیز با تأمین اعتبارات و حمایت‌های لازم، در تلاش است روند اجرای پروژه‌ها تسریع شده و طرح‌های نیمه‌تمام در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

وی در پایان با اشاره به پروژه‌های بزرگ در حال اجرای استان گفت: در این نشست، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح‌هایی که توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و بسیج سازندگی در دست اجرا است، مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و موانع پیش‌روی آن‌ها برای تسریع در روند تکمیل، مطرح شد.