۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

پیشرفت ۹۱ درصدی سد خرم‌رود؛ ۵۵ روستا آبرسانی می‌شود

همدان- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با بیان اینکه پیشرفت پروژه سد خرم‌رود به ۹۱ درصد رسیده است، گفت: هدف از اجرای این سد تأمین منابع آبی برای ۵۵ روستا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاص‌مند با بیان اینکه پیشرفت پروژه سد خرم‌رود به ۹۱ درصدی رسیده است، اظهار کرد: هدف از اجرای آن را تأمین منابع آبی برای ۵۵ روستا، مصارف صنعتی و همچنین تخصیص حق‌آبه‌های کشاورزی و زیست‌محیطی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سد خرم‌رود که از نوع خاکی با هسته رسی بوده و از سال ۱۳۹۶ عملیات اجرایی آن آغاز شده است، ادامه داد: عملیات خاک‌ریزی بدنه سد به طور کامل به پایان رسیده و پیشرفت فیزیکی در بخش سدسازی به ۹۶ درصد رسیده و هم اکنون عملیات اجرایی روی تاج سد شامل زیرسازی، جدول‌گذاری و پیاده‌روسازی در جریان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان به چالش‌های موجود در زمان‌بندی آبگیری اشاره کرد و گفت: به دلیل پیشرفت کمتر در بخش تجهیزات هیدرومکانیکال، روند آبگیری با اندکی تأخیر مواجه شده است، اما با تکمیل و نصب این تجهیزات، پروژه به‌سرعت به مرحله بهره‌برداری نزدیک خواهد شد.

وی در خصوص جزئیات فنی و الزامات آبگیری افزود: بخش ابزار دقیق پروژه در مرحله قرائت میدانی قرار دارد و نقشه راه آبگیری شامل هفت الزام فنی کلیدی است و سازه آبگیری و اتاق کنترل نیز در انتظار نصب ریل‌های هیدرومکانیکال برای بتن‌ریزی مرحله دوم هستند و عملیات اجرایی کانال سرریز به مراحل نهایی رسیده است.

اخلاص‌مند بیان کرد: برنامه آب‌بندی سیستم انحراف برای فصول کم‌آبی تدوین شده و در بخش اتاق شیرآلات و پایاب، مقدمات ورود تجهیزات هیدرومکانیکال در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود با اتمام کابل‌کشی به اتاق کنترل و تکمیل ساختمان آن، تمامی الزامات فنی برای آبگیری نهایی ظرف سه ماه آینده محقق شود.

وی در تبیین ابعاد مهندسی این سد، به مشخصاتی همچون ارتفاع از پی، طول تاج و عرض پی اشاره کرد و افزود: سیستم انحراف با کالورت بتنی دوگانه و سیستم سرریز با قابلیت دفع سیلاب‌های بسیار بزرگ، ضریب ایمنی بسیار بالایی را برای این پروژه فراهم کرده است.

