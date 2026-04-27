به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاص‌مند با بیان اینکه پیشرفت پروژه سد خرم‌رود به ۹۱ درصدی رسیده است، اظهار کرد: هدف از اجرای آن را تأمین منابع آبی برای ۵۵ روستا، مصارف صنعتی و همچنین تخصیص حق‌آبه‌های کشاورزی و زیست‌محیطی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سد خرم‌رود که از نوع خاکی با هسته رسی بوده و از سال ۱۳۹۶ عملیات اجرایی آن آغاز شده است، ادامه داد: عملیات خاک‌ریزی بدنه سد به طور کامل به پایان رسیده و پیشرفت فیزیکی در بخش سدسازی به ۹۶ درصد رسیده و هم اکنون عملیات اجرایی روی تاج سد شامل زیرسازی، جدول‌گذاری و پیاده‌روسازی در جریان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان به چالش‌های موجود در زمان‌بندی آبگیری اشاره کرد و گفت: به دلیل پیشرفت کمتر در بخش تجهیزات هیدرومکانیکال، روند آبگیری با اندکی تأخیر مواجه شده است، اما با تکمیل و نصب این تجهیزات، پروژه به‌سرعت به مرحله بهره‌برداری نزدیک خواهد شد.

وی در خصوص جزئیات فنی و الزامات آبگیری افزود: بخش ابزار دقیق پروژه در مرحله قرائت میدانی قرار دارد و نقشه راه آبگیری شامل هفت الزام فنی کلیدی است و سازه آبگیری و اتاق کنترل نیز در انتظار نصب ریل‌های هیدرومکانیکال برای بتن‌ریزی مرحله دوم هستند و عملیات اجرایی کانال سرریز به مراحل نهایی رسیده است.

اخلاص‌مند بیان کرد: برنامه آب‌بندی سیستم انحراف برای فصول کم‌آبی تدوین شده و در بخش اتاق شیرآلات و پایاب، مقدمات ورود تجهیزات هیدرومکانیکال در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود با اتمام کابل‌کشی به اتاق کنترل و تکمیل ساختمان آن، تمامی الزامات فنی برای آبگیری نهایی ظرف سه ماه آینده محقق شود.

وی در تبیین ابعاد مهندسی این سد، به مشخصاتی همچون ارتفاع از پی، طول تاج و عرض پی اشاره کرد و افزود: سیستم انحراف با کالورت بتنی دوگانه و سیستم سرریز با قابلیت دفع سیلاب‌های بسیار بزرگ، ضریب ایمنی بسیار بالایی را برای این پروژه فراهم کرده است.