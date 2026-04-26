۲ کودک مفقود شده در شهریار پیدا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خدابخشی، شامگاه یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از یافتن سریع دو کودک هفت ساله که در اطراف شهریار مفقود شده بودند، خبر داد و این عملیات را نمادی از تعهد پلیس به امنیت شهروندان دانست.

خدابخشی در ادامه، اظهار داشت: ساعت ۲۰ شب گذشته، گزارش مفقودی دو کودک ۷ ساله ساکن حومه شهریار از سوی خانواده آنان به پلیس آگاهی غرب استان تهران اعلام شد که بلافاصله چندین تیم تخصصی وارد عمل شدند.

وی افزود: با آغاز عملیات میدانی و جست‌وجوی گسترده در سطح شهر، به ویژه اماکن عمومی، بوستان‌ها و معابر، مأموران پس از ساعتها تلاش بی‌وقفه، دو کودک را در سلامت کامل شناسایی و تحویل خانواده‌شان دادند.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران با تأکید بر عزم پلیس در حفظ امنیت و آرامش روانی شهروندان، خاطرنشان کرد: اقدام به‌موقع و احساس مسئولیت مأموران موجب شد تا این کودکان بدون هیچ‌گونه آسیب جسمی و روحی به آغوش گرم خانواده بازگردند.