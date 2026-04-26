فرماندارگناوه:پرداخت تسهیلات به افرادتحت پوشش نهادهای حمایتی تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال شهرستان گناوه با دستور رسیدگی به پرونده های مرتبط با تسهیلات اشتغال افراد تحت پوشش کمیته امداد گناوه و بندرریگ‌ افزود: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، انسان‌هایی با شخصیت و شریفی هستند که باید در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، با توجه به نیاز واقعی آن‌ها، نهایت حمایت و تسهیل‌گری توسط ادارات و بانک های شهرستان صورت گیرد.

وی خدمت‌گزاری به مردم را افتخاری بزرگ و مسیری روشن برای مسئولان نظام برشمرد و افزود: خدمات صادقانه و رفع دغدغه‌های مردم توسط مسولان ، موجب رضایتمندی و افزایش هرچه بیشتر اعتماد آنها به نظام و خدمت‌گزارانشان خواهد شد.

فرماندار گناوه در بخش دیگری از سخنان خود، با یادآوری دوران حساس جنگ تحمیلی و ایستادگی ملت ایران، به جایگاه رفیع شهادت اشاره کرد و گفت: اگرچه‌ در جنگ تحمیلی ، داغ فقدان امام شهید بسیار سنگین بود، اما شهادت ایشان موجب اتحاد، همدلی و وفاق و حضور همه‌جانبه مردم شد.

وی بیان کرد: سران رژیم متجاوزگر آمریکایی، صهیونی فکر می‌کردند با شهید کردن رهبر معظم انقلاب، می توانند با سرعت بیشتری به اهداف شوم خود یعنی از بین بردن جمهوری اسلامی ایران دست یابند؛ غافل از اینکه این اقدام مذبوحانه‌ نه تنها آن‌ها را به هدف نرساند، بلکه باعث اقتدار هرچه بیشتر نظام، اتحاد و وفاق بیشتر ملت و بیداری مردم دنیا شده است.

اسفندیاری با تاکید بر ادای وظیفه مسئولان در قبال مردم‌ و نظام ، خاطرنشان کرد: ما به عنوان سربازان ولایت، با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در تداوم‌ مسیر خطیر انقلاب گام‌ های محکم‌ برداشته و تا پای جان در کنار ولایت خواهیم ایستاد.

فرماندار گناوه با قدردانی از همکاری مدیران بانک های عامل با اعضای کارگروه اشتغال شهرستان تاکید کرد: پرونده های اشتغال زایی متقاضیانی که تا هنوز شرایط پرداخت آنها فراهم نشده در اسرع وقت‌ تعیین و تکلیف و در هفته آینده به فرمانداری گزارش ارایه شود.