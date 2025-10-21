فرماندار گناوه: اتحاد رمز موفقیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده پایگاه دریابانی گناوه در تالار بهزاد با بیان اینکه اتحاد و همدلی به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: این امر مهم همواره از سوی رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور مورد تاکید بوده است.

فرماندار گناوه پیروی از ولایت فقیه را موجب موفقیت نظام و کشور دانست و گفت: در سایه پیروی از ولی فقیه نقشه‌های دشمنان یکی پس از دیگر خنثی و دستاوردهای ارزشمندی در کشور به بار نشسته است.

رئیس شورای تأمین شهرستان گناوه ادامه داد: همانگونه که رئیس دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان همواره در اطاعت پذیری از رهبری تاکید زیادی کردند، ما هم خود را سرباز ولایت فقیه می‌دانیم.

وی بیان کرد: مردم غیور و نستوه ایران اسلامی بخصوص مرزنشینان این دیار همواره وفاداری خود را به انقلاب و نظام و ولایت به اثبات رسانده‌اند که نمونه بارز آن جنگ تحمیلی هشت ساله و ۱۲ روزه است.

اسفندیاری تاکید کرد: همه ما مسئولان باید قدردان مردم فهیم و نجیب باشیم و در هر جایگاهی که قرار داریم بتوانیم خدمتگزاری صدیق برای آنها باشیم.

فرماندار گناوه گفت: ازطرف خود، شورای تامین و اداری و مرزنشینان شهرستان گناوه از زحمات و تلاش‌های صادقانه فرمانده سابق دریابانی شهرستان قدردانی می‌کنم و برای فرمانده جدید آرزوی موفقیت در عرصه مسئولیت و زندگی دارم.

در این مراسم سرهنگ آرش اکبری به عنوان فرمانده جدید پایگاه دریابانی شهرستان‌های گناوه معرفی و از زحمات سرهنگ حسین جُنید فرمانده سابق قدردانی شد.