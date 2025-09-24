فرماندار گناوه: رزمندگان شهرستان نقش مهمی در دفاع مقدس داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح چهارشنبه در مراسم زیارت عاشورا به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: اتحاد و همدلی مهم‌ترین راهکار عبور از مشکلات و پاسخ گویی به یاوه گویی دشمنان است.

فرماندار گناوه افزود: ولایت‌پذیری و روحیه ایثارگری، مسیر عزت، اقتدار و سربلندی ملت ایران را تضمین کرده است و باید به این مهم اعتقاد راسخ داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و پاسداشت اتحاد و وفاق ملی، ایران اسلامی، گام‌های بلندتری در مسیر پیشرفت، عدالت و اقتدار بردارد.

وی به ابعاد و زوایای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: سناریوی رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا از حمله به ایران ایجاد شکاف بین ارکان حاکمیت و همچنین بین دولت و ملت بود اما برخلاف امیدهای واهی آنها، طیف‌های مختلف حول محور رهبری در دفاع از کشور، منافع ملی و تمامیت ارضی یکپارچه و متحد شدند و از نظام و نیروهای مسلح حمایت کردند.

فرماندار گناوه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: هفته دفاع مقدس یادآور اتحاد، همدلی و انسجام مثال زدنی همه قشرها، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی است که این روحیه مهم‌ترین نیاز امروز کشور است.

وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی است تا رشادت‌های رزمندگان اسلام در آن دوران به نسل‌های جوان منتقل شود.

وی تاکید کرد: شهرستان در دوران دفاع مقدس نقش مؤثری در جبهه‌ها و پشتیبانی از رزمندگان اسلام ایفا کردند و تقدیم ۲۳۰ شهید به عنوان سند افتخار، گواه این ادعا است که بدون هیچ‌گونه چشمداشتی برای دفاع از میهن و دین جان خود را فدا کردند.