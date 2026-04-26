به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه، با شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، گفت‌وگوی تلفنی انجام داده و درباره موضوع آتش بس بین تهران و واشنگتن گفت و گو کرده است.

بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه قطر همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد که نخست وزیر بر لزوم حل و فصل بحران بین ایران و آمریکا از راه مسالمت‌آمیز برای جلوگیری از تشدید مجدد تنش تأکید کرده است.

وزارت امور خارجه قطر همچنین اعلام کرد که بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با نخست وزیر قطر، آتش بس بین واشنگتن و تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.