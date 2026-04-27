به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قنا قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر و فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان در تماس تلفنی به بررسی روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای پرداخت.

براساس این گزارش، در این گفت‌وگوی تلفنی، دو طرف همکاری دو کشور و راه‌های تقویت و توسعه آن را بررسی کردند.

آخرین تحولات منطقه، به‌ویژه موضوع آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش تنش‌ها با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه، از دیگر محورهای این گفت وگوی تلفنی بود.

در این تماس، همچنین بن عبدالرحمن بر ضرورت همراهی تمامی طرف‌ها با تلاش‌های میانجی‌گرانه جاری تأکید کرد و خواستار فراهم شدن مقدمات برای حل ریشه‌های بحران از طریق راهکارهای مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو شد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این روند، ضمن دستیابی به توافقی پایدار مانع از تکرار تنش‌های مجدد در منطقه شود.