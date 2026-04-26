۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

محسنی اژه‌ای:

شهید لاریجانی در مدیریت توسعه‌گرا و در قانونگذاری مسأله‌گشا بود

شهید لاریجانی در مدیریت توسعه‌گرا و در قانونگذاری مسأله‌گشا بود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اربعین شهادت علی لاریجانی در فضای مجازی نوشت: شهید لاریجانی در مدیریت توسعه‌گرا، در فرهنگ ژرف اندیش، در امنیت جامع‌نگر و در قانونگذاری مسأله‌گشا بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه شامگاه یکشنبه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: شهید عزیزمان علی لاریجانی، حقیقتاً یک فیلسوف انقلابی از تبار و دودمان مرجعیت و فقهای شیعه و با دوراندیشی و ذکاوتی کم‌نظیر در عالم سیاست بود.

وی افزود: مردی که هیچگاه امر ولی را زمین نگذاشت و عاقبت با قائد امت امام شهید سید علی محشور شد. خدایش بیامرزد که فقدانش ثلمه‌ای است از جنس «لایَسُدُّها شیء».

رئیس قوه قضاییه گفت: در اربعین «بنده خدا» که به خدا پیوسته است، یاد و نامش را گرامی می‌داریم.

وی تصریح کرد: این ملت، هرگز از خون شهدای پرافتخار خویش نخواهد گذشت و این ترورها در اراده پولادین آنان کمترین خللی ایجاد نخواهد کرد.

