به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه ظهر دوشنبه به همراه جمعی از مسئولان حوزوی با حضور در منزل شهید دکتر علی لاریجانی، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور در این دیدار با ابراز ارادت به مقام شامخ شهیدان، نقش آنان را در پاسداری از عزت، امنیت و اقتدار کشور تعیین‌کننده دانست و افزود: شهیدان به‌عنوان چراغ‌های هدایت، مسیر تعالی و عزت را برای جامعه ترسیم کرده‌اند و باید همواره مورد توجه نسل‌های مختلف قرار گیرند.



وی گفت: خانواده‌های معظم شهدا نمادهای صبر، ایمان و ایثار در جامعه اسلامی هستند و با پایداری و اخلاص خود، استمرار راه جهاد و مقاومت را تضمین می‌کنند.



اعرافی با اشاره به رسالت نهادهای دینی در این مسیر افزود: حوزه‌های علمیه وظیفه دارند با تبیین آموزه‌های دینی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، این سرمایه عظیم معنوی را در جامعه زنده نگه دارند و به نسل جوان منتقل کنند.



در ادامه این دیدار، خانواده شهید دکتر علی لاریجانی با مرور خاطراتی از این شهید و همچنین فرزندش شهید دکتر مرتضی لاریجانی، از حضور و توجه مدیر حوزه‌های علمیه قدردانی کردند.

