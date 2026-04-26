محمدرضا سوقندی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام دهه کرامت، به تبیین مفهوم کرامت در نگاه دینی پرداخت و اظهار کرد: خداوند متعال خود کریم است و آنچه آفریده نیز از این صفت بهره‌مند است و در رأس مخلوقات، انسان به عنوان اشرف موجودات قرار دارد و فرشتگان نیز اهل کرامت‌اند.



وی افزود: این ویژگی در ساحت‌های مختلف تجلی یافته و شامل پیامبران، قرآن، برخی زمان‌ها مانند لیالی قدر و مکان‌هایی همچون کعبه می‌شود و به طور کلی، کرامت دربرگیرنده همه فضایل و نیکی‌هاست.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به جایگاه اهل‌بیت علیهم‌السلام تصریح کرد: نسبت دادن صفت کرامت به برخی شخصیت‌های بزرگ همانند ائمه اطهار علیهم‌السلام، به معنای انحصار آن نیست، بلکه آنان در اوج این فضیلت قرار دارند.



سوقندی با بیان برداشتی از مفهوم صبر افزود: برخلاف تصور رایج که صبر را به سکون و سکوت تعبیر می‌کند، در متون دینی صبر به معنای استقامت و پایداری است و بدون این ویژگی، دستیابی به اهداف ممکن نخواهد بود.



وی گفت: در مسیرهای مختلف زندگی، از جمله علم‌آموزی یا حرکت‌های اجتماعی، استقامت نقش کلیدی دارد و حتی در آموزه‌های دینی نیز بر این اصل تأکید شده است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ادامه داد: در قرآن کریم نیز بر استقامت پیامبر و پیروان ایشان تأکید شده و این نشان می‌دهد که تحقق اهداف الهی بدون پایداری امکان‌پذیر نیست.



وی با اشاره به نقش مردم در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه‌های اجتماعی همانند تجمعات شبانه در دفاع از وطن، جلوه‌ای از همین استقامت است که در نهایت به پیروزی منجر خواهد شد.



سوقندی در ادامه به اهمیت ادبیات در انتقال مفاهیم اشاره کرد و گفت: آنچه در طول تاریخ ماندگار شده، محصول ارائه هنرمندانه مفاهیم در قالب ادبیات است، چه در قالب نثر و چه در قالب شعر.



وی افزود: حماسه‌ها زمانی ماندگار می‌شوند که در بستر هنر و ادبیات روایت شوند و به همین دلیل، میراث فرهنگی امروز ما نیز حاصل تلاش بزرگان در این حوزه است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به تجربه شخصی خود از دوران دفاع مقدس گفت: در سال‌های نوجوانی در جبهه حضور داشتم، اما در آن زمان توجهی به ثبت و نگارش خاطرات نمی‌شد و همین امر باعث شده بخشی از آن تجربیات به مرور زمان دچار فراموشی یا اختلاط شود.



وی افزود: ثبت خاطرات یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال تجربه و فرهنگ است و اگر جامعه‌ای در این زمینه فعال باشد، می‌تواند فرهنگ‌ساز باشد.



سوقندی با تأکید بر اهمیت نمادها در فرهنگ‌سازی بیان کرد: نمادها نقش مهمی در شکل‌گیری و تثبیت هویت فرهنگی دارند و حفظ آن‌ها ضروری است.



وی گفت: پرچم جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمادی از هویت و اعتقادات، جایگاه ویژه‌ای دارد و تلاش‌هایی برای کمرنگ کردن این نماد صورت گرفته، اما این نشانه همچنان در عرصه‌های مختلف جهانی حضور دارد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ادامه داد: برخی نشانه‌ها مانند چفیه نیز در دوره‌های مختلف به عنوان نماد مقاومت و استقامت شناخته شده‌اند و نقش مهمی در انتقال پیام‌های فرهنگی داشته‌اند و رهبر معظم انقلاب همواره از آن استفاده می کردند و گویا این روزها را می دیدند و معتقد بودند همواره باید در حال آماده باش بود.



وی افزود: این نمادها نشان‌دهنده تداوم یک جریان فکری و فرهنگی هستند که ریشه در باورهای عمیق جامعه دارند و باید حفظ و تقویت شوند.



سوقندی در پایان با اشاره به جایگاه شهدا خاطرنشان کرد: یاد و خاطره شهیدان همواره باید زنده نگه داشته شود و این مهم در سایه توجه به مفاهیم فرهنگی، ادبی و هنری محقق خواهد شد.