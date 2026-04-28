تبیین انقلاب اسلامی ایران در دستور کار مرکز اسناد قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان یکی از مراکز معتبر اسنادی و اطلاعاتی کشور علاوه بر ارائه خدمات بسیار متنوع و جامع به مخاطبان که عمده ایشان از اساتید، محققان، پژوهشگران، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه هستند، در رویکردی مستمر به انتشار اسناد مربوط به وقایع و حوادث کشور به خصوص در سال‌های انقلاب و پس از آن می پردازد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران و وقایع پس از آن از جمله‌ جنگ‌های تحمیلی دارای وجوه مختلف فرهنگی و اجتماعی است که نیازمند دقت نظر و نگاهی همه جانب نگر به این رویدادها است تا نظر همه مخاطبین با سلایق و علایق مختلف را جلب کند.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران علاوه بر انتشار اسناد و تصاویر مربوط به سالروز وقایع مهم با توجه به شرایط فعلی از جمله «سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، «روایت اسناد از مداخله آمریکا در دفاع مقدس»، «بررسی ریشه‌های آموزش نظامی در ایران به مناسبت روز ارتش»، «تنگه هرمز به روایت کتابخانه ملی ایران»، «تاریخ خلیج‌فارس و ممالک همجوار» و بسیاری مطالب دیگر، به جنبه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی جنگ تحمیلی اخیر و حماسه رمضان پرداخته است.

وی اضافه کرد: از جمله موضوعاتی که اخیرا از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و در راستای ثبت اسناد مردمی جنگ تحمیلی سوم به آن‌ها پرداخته شده که در عین ضرورت پرداختن به آن‌ها، از جذابیت محتوایی نیز برخوردار است می‌توان به «مستندسازی دیوارنویسی‌های مردمی در محل شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای»، «بررسی سلسله‌وار اهمیت آثار تاریخی آسیب‌دیده در جنگ اخیر»، «بررسی اسناد دیپلماسی فرهنگی ایران»، «تجمل‌گرایی دربار پهلوی در سال‌های پایانی»، «بررسی نشریه قشون قدیمی‌ترین نشریه نظامی ایران» و بسیاری از این دست مطالب که از طریق پایگاه‌های اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و به تبع آن مدیریت منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان از جمله در نرم‌افزارهای «ایتا» و «بله» و همچنین پایگاه‌های اینترنتی در دسترس علاقمندان است.

زارعی افزود: توجه به این نکته بسیار ضروری است که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همراهی مدیریت‌های منطقه‌ای و مراکز استانی به عنوان یک بدنه واحد عمل کرده و با توجه به حساسیت‌های تاریخی و شرایط خاص کنونی و همچنین احتمال تحلیل‌ها و تعبیرهای مختلف از یک سند یا یک عکس تاریخی، همه مطالب و منابع با نظر کارشناسان عالی سازمان در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی منتشر و از طریق مدیریت‌ها و مراکز بازنشر می‌شود.

وی در پایان اضافه کرد: امید است مخاطبین فرهیخته به خصوص اصحاب رسانه با پیگیری مطالب منتشر شده و باز نشر آن در رسانه‌های خود در تحقق اهداف عالیه سازمان که یکی از آن‌ها تبیین و تشریح وقایع مهم تاریخی به خصوص در عصر حاضر است گامی موثر بردارند.