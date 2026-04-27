حجت‌الاسلام محمد کاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان آغاز شده است.

وی افزود: این دوره از مسابقات در دو بخش سنی برگزار می‌شود که بخش نخست ویژه افراد بالای ۱۸ سال و بخش دوم ویژه گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به رشته‌های بخش بزرگسالان تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در این بخش می‌توانند در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم، اذان، دعاخوانی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، معارف قرآن، معارف نهج‌البلاغه، معارف صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم به رقابت بپردازند.

وی ادامه داد: در بخش نوجوانان نیز رشته‌های قرائت و حفظ شامل ۵، ۱۰، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم پیش‌بینی شده است.

کاروند با اشاره به جوایز این دوره از مسابقات گفت: برای برگزیدگان، جوایز نقدی و غیرنقدی قابل توجهی در نظر گرفته شده است.

وی زمان ثبت‌نام در این دوره از مسابقات را از ۲۹ فروردین‌ماه تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق درگاه اینترنتی سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی www.oghaf.ir⁠� نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان در پایان خاطرنشان کرد: این مسابقات فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ قرآنی و شناسایی استعدادهای برتر در سطح استان و کشور است.