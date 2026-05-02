تجلیل از قهرمان کشوری ترتیل قرآن در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح شنبه در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان برگزار شد، از استاد عبدالقدوس حسینی، قهرمان کشوری رشته ترتیل قرآن کریم، تقدیر به عمل آمد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان، در این مراسم با اشاره به میزبانی استان از مرحله کشوری مسابقات قرآن در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته کردستان میزبان ۳۱۳ قهرمان قرآنی از سراسر کشور در ۱۰ رشته مختلف بود که به مدت ۱۰ روز با یکدیگر رقابت کردند.

حجت‌الاسلام محمد کاروند افزود: کسب رتبه نخست رشته ترتیل توسط استاد حسینی، موجب ایجاد شور و نشاط قرآنی در استان شد و بیانگر ظرفیت بالای کردستان در پرورش استعدادهای برتر این حوزه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به وعده این اداره کل پیش از برگزاری مسابقات عنوان کرد: بر اساس تعهد اعلام‌شده، به نفر اول کشوری از استان یک قطعه زمین اهدا می‌شود که این وعده در راستای حمایت از نخبگان قرآنی عملیاتی خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر آثار مثبت برگزاری مسابقات قرآن تصریح کرد: این رویدادها موجی از استقبال و تحرک کم‌سابقه در محافل قرآنی استان ایجاد کرده است.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، نیز با تقدیر از برگزاری باشکوه مسابقات قرآن، گفت: تجلیل از قهرمانان قرآنی اقدامی مؤثر در راستای افزایش انگیزه جوانان و ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم است.

وی افزود: سبک زندگی قرآنی باید در تمامی ابعاد زندگی نهادینه شود و نهادهای فرهنگی از جمله اوقاف، نقش مهمی در حمایت و هدایت استعدادهای قرآنی بر عهده دارند.