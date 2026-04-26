۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۲۷

گلستان در موج پنجاه‌وهفتم؛ تداوم قرار شبانه مردم همزمان با سراسر کشور

گرگان-همزمان با برگزاری اجتماعات شبانه مردمی در نقاط مختلف کشور، مردم استان گلستان نیز در پنجاه‌وهفتمین موج «قرار شبانه» با حضوری گسترده و پرشور در خیابان‌ها و میادین اصلی شهرها حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با موج تازه اجتماعات شبانه مردمی در سراسر کشور، شهرهای مختلف استان گلستان نیز شاهد حضور گسترده اقشار مختلف مردم در پنجاه‌وهفتمین «قرار شبانه» بودند؛ حضوری که با شور انقلابی، شعارهای حماسی و جلوه‌ای از انسجام اجتماعی همراه شد.

مردم گرگان، گنبدکاووس، علی‌آبادکتول، مینودشت، کردکوی، آزادشهر، بندرترکمن، آق‌قلا و دیگر شهرهای استان با حضور در این اجتماع شبانه، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت از جبهه مقاومت و دفاع از ارزش‌های دینی و ملی تأکید کردند.

در این اجتماع مردمی، خانواده‌ها، جوانان، دانشجویان، کسبه و اقشار مختلف جامعه در کنار یکدیگر صحنه‌ای از همبستگی و اتحاد را رقم زدند و با سر دادن شعارهای حماسی، پیام ایستادگی و استمرار حضور در صحنه را به نمایش گذاشتند.

پنجاه‌وهفتمین موج قرار شبانه در گلستان، جلوه‌ای از همراهی مردم با جریان ملی و سراسری کشور بود؛ حضوری که نشان داد مردم این استان همچنان در میدان دفاع از آرمان‌ها، ارزش‌ها و مطالبات ملی حضوری فعال و اثرگذار دارند.

این تجمعات شبانه که به‌صورت مستمر در شهرهای مختلف کشور برگزار شده، به نمادی از مشارکت اجتماعی، همدلی عمومی و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها