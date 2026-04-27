اقتدار نظامی و انسجام ملی، تنها تضمین بازدارندگی در برابر آمریکا است

ذوالفقار امیرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تجربه تاریخی نشان می‌دهد آمریکا به تعهدات خود پایبند نبوده است اظهار کرد: آمریکایی‌ها نه به قواعد و اصول حقوق بین‌الملل و نه به حقوق بشر و حقوق جنگ متعهد نیستند و حتی در صورت دستیابی به توافق، احتمال نادیده گرفتن آن و تکرار اقدامات خصمانه وجود دارد.

وی تأکید کرد: اگر به‌دنبال تضمین واقعی برای جلوگیری از تکرار حملات دشمن هستیم، باید قدرت نظامی خود را به رخ جهانیان و آمریکا بکشیم؛ این تنها راه علاج برای ایمن ماندن جمهوری اسلامی از تهدیدات دشمنان است.

امیرشاهی با بیان اینکه مخالف اصل مذاکره با آمریکا نیست، اظهار کرد: تجربه نشان داده که حتی در زمان مذاکره نیز دشمنان به کشورمان حمله کرده‌اند. این مسئله بیانگر آن است که طرف مقابل به گفته‌های خود نیز پایبند نیست.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های میدان جنگ و مذاکره افزود: جنگ دارای مؤلفه‌های متعددی است و در مواجهه با دشمن خارجی باید لحظه‌به‌لحظه شرایط را ارزیابی کرد. هرجا که امتیاز قابل توجهی حاصل شود، باید همان نقطه را به عنوان لنگرگاه مذاکره مورد استفاده قرار داد و توافق را بر همان مبنا پیش برد.

نماینده وزارت امور خارجه در گلستان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی نیازمند حضور قدرتمندی در عرصه مذاکرات صلح‌آمیز هستیم تا بتوانیم در میان معادلات پیچیده و متغیرهای متعدد مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی، از فرصت‌های ایجادشده به نفع کشور بهره‌برداری کرده و دشمن را وادار به امتیازدهی کنیم.

امیرشاهی با انتقاد از رویکردهای آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا به دنبال قدرت‌طلبی و تحمیل اراده خود است و تلاش دارد خود را به عنوان قدرت بلامنازع جهان معرفی کند.

به اعتقاد وی، بی‌توجهی به پیامدهای جنگ تحمیلی علیه ایران و تبعیت از سیاست‌های رژیم صهیونیستی، خساراتی جدی برای آمریکا به همراه داشته است.

وی تأکید کرد: تقویت هم‌زمان اقتدار نظامی، توان موشکی، مقاومت منطقه‌ای و حفظ انسجام ملی در سایه هدایت رهبری، می‌تواند آمریکا را وادار به عقب‌نشینی از مواضع خصمانه کند.