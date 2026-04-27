۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۴

تدوین بانک اطلاعات مدیریت تغذیه در بحران

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، از تدوین «بانک اطلاعات مدیریت تغذیه در بحران» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمد اسماعیل زاده، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ، گفت: در همان روزهای ابتدایی، دستورالعمل‌های تغذیه در بحران بازنگری و به همراه شیوه‌نامه اجرایی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

وی افزود: همزمان، وبینارهای تخصصی با حضور مدیران تغذیه دانشگاه‌ها برگزار و بر تداوم ارائه خدمات، به‌ویژه برای گروه‌های در معرض خطر شامل بیماران دیابتی، مبتلایان به پرفشاری خون، زنان باردار، کودکان و سالمندان تأکید شد.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه نظام پایش روزانه عملکرد دانشگاه‌ها بر اساس چهار شاخص طراحی و اجرا شد، ادامه داد: تعداد مادران باردار، سالمندان، بیماران مبتلا به دیابت و پرفشاری خون دریافت‌کننده خدمات تغذیه و همچنین میزان تولید محتوای خودمراقبتی، به‌صورت مستمر رصد می‌شد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از ۴۷ هزار مادر باردار، ۲۳ هزار سالمند و ۳۷ هزار بیمار مبتلا به دیابت و پرفشاری خون خدمات مشاوره تغذیه دریافت کردند.

وی از گسترش مشاوره‌های تلفنی در سراسر کشور خبر داد و گفت: در مناطق درگیر، خدمات به‌صورت غیرحضوری و تلفنی ارائه شد و کارشناسان تغذیه حتی با استفاده از امکانات شخصی، پیگیری وضعیت بیماران را انجام دادند.

اسماعیل‌زاده همچنین به تأمین سبدهای غذایی برای خانوارهای آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: این اقدام با همکاری خیرین و از طریق معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌ها انجام شد.

وی با اشاره به تولید محتوای آموزشی گفت: در این مدت بیش از ۱۳۰۰ محتوای خودمراقبتی تغذیه تدوین و از طریق رسانه‌ها، صداوسیما و بسترهای اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار گرفت.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه ادامه داد: بازدیدهای میدانی از مراکز بهداشتی نیز در طول ایام بحران انجام شد و گزارش‌ها نشان داد ارائه خدمات تغذیه در کنار سایر خدمات بهداشتی بدون وقفه ادامه داشته است.

وی از تدوین «بانک اطلاعات مدیریت تغذیه در بحران» خبر داد و افزود: این مجموعه شامل دستورالعمل‌ها، مستندات اقدامات و محتوای آموزشی است که به‌صورت یک کتابچه گردآوری شده و برای استفاده در بحران‌های آینده به کار گرفته خواهد شد.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه خبرنامه هفتگی اقدامات تغذیه در بحران نیز منتشر شده است، گفت: این روند اطلاع‌رسانی در صورت تداوم شرایط بحرانی ادامه خواهد یافت.

وی در پایان یکی از چالش‌های این حوزه را عدم دسترسی کارشناسان تغذیه به سامانه‌های مشاوره‌ای عنوان کرد و افزود: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، به دلیل محدودیت ظرفیت سامانه‌ها، امکان استفاده کارشناسان تغذیه از سامانه‌هایی مانند ۱۹۰ و ۴٠٣٠ فراهم نشد که امیدواریم در آینده این زیرساخت تقویت شود.

کد مطلب 6812351
حبیب احسنی پور

