به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمد اسماعیل زاده، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ، گفت: در همان روزهای ابتدایی، دستورالعمل‌های تغذیه در بحران بازنگری و به همراه شیوه‌نامه اجرایی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

وی افزود: همزمان، وبینارهای تخصصی با حضور مدیران تغذیه دانشگاه‌ها برگزار و بر تداوم ارائه خدمات، به‌ویژه برای گروه‌های در معرض خطر شامل بیماران دیابتی، مبتلایان به پرفشاری خون، زنان باردار، کودکان و سالمندان تأکید شد.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه نظام پایش روزانه عملکرد دانشگاه‌ها بر اساس چهار شاخص طراحی و اجرا شد، ادامه داد: تعداد مادران باردار، سالمندان، بیماران مبتلا به دیابت و پرفشاری خون دریافت‌کننده خدمات تغذیه و همچنین میزان تولید محتوای خودمراقبتی، به‌صورت مستمر رصد می‌شد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از ۴۷ هزار مادر باردار، ۲۳ هزار سالمند و ۳۷ هزار بیمار مبتلا به دیابت و پرفشاری خون خدمات مشاوره تغذیه دریافت کردند.

وی از گسترش مشاوره‌های تلفنی در سراسر کشور خبر داد و گفت: در مناطق درگیر، خدمات به‌صورت غیرحضوری و تلفنی ارائه شد و کارشناسان تغذیه حتی با استفاده از امکانات شخصی، پیگیری وضعیت بیماران را انجام دادند.

اسماعیل‌زاده همچنین به تأمین سبدهای غذایی برای خانوارهای آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: این اقدام با همکاری خیرین و از طریق معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌ها انجام شد.

وی با اشاره به تولید محتوای آموزشی گفت: در این مدت بیش از ۱۳۰۰ محتوای خودمراقبتی تغذیه تدوین و از طریق رسانه‌ها، صداوسیما و بسترهای اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار گرفت.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه ادامه داد: بازدیدهای میدانی از مراکز بهداشتی نیز در طول ایام بحران انجام شد و گزارش‌ها نشان داد ارائه خدمات تغذیه در کنار سایر خدمات بهداشتی بدون وقفه ادامه داشته است.

وی از تدوین «بانک اطلاعات مدیریت تغذیه در بحران» خبر داد و افزود: این مجموعه شامل دستورالعمل‌ها، مستندات اقدامات و محتوای آموزشی است که به‌صورت یک کتابچه گردآوری شده و برای استفاده در بحران‌های آینده به کار گرفته خواهد شد.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه خبرنامه هفتگی اقدامات تغذیه در بحران نیز منتشر شده است، گفت: این روند اطلاع‌رسانی در صورت تداوم شرایط بحرانی ادامه خواهد یافت.

وی در پایان یکی از چالش‌های این حوزه را عدم دسترسی کارشناسان تغذیه به سامانه‌های مشاوره‌ای عنوان کرد و افزود: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، به دلیل محدودیت ظرفیت سامانه‌ها، امکان استفاده کارشناسان تغذیه از سامانه‌هایی مانند ۱۹۰ و ۴٠٣٠ فراهم نشد که امیدواریم در آینده این زیرساخت تقویت شود.