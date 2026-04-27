۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۴

خسروآبادی: تورهای صید غیرمجاز از سد زمکان دالاهو جمع‌آوری شد

کرمانشاه- رئیس محیط زیست دالاهو گفت: در پی گشت‌های نظارتی مأموران در زیستگاه‌های آبی، تورهای انتظاری غیرمجاز صیادان در سد زمکان کشف و جمع‌آوری شد.

کیوان خسروآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دالاهو موفق شدند در جریان گشت‌های مستمر و نظارتی خود در زیستگاه‌های آبی، تورهای انتظاری غیرمجاز صیادان را در محدوده سد زمکان کشف و جمع‌آوری کنند.

وی با اشاره به جزئیات این مأموریت افزود: در پی این گشت‌های نظارتی، تعدادی از تورهای انتظاری غیرمجاز که توسط صیادان متخلف در عمق آب‌های این سد پهن شده بود، شناسایی و توسط محیط‌بانان از آب بیرون کشیده شد. همچنین در جریان این عملیات، تعدادی ماهی صید شده در تورها نیز کشف و ضبط گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دالاهو در خصوص وضعیت متخلفان تصریح کرد: صیادان غیرمجاز به محض دیدن خودروهای اداری و حضور محیط‌بانان در منطقه، از صحنه متواری شدند، اما تحقیقات و اقدامات قانونی در مورد شناسایی این افراد و پیگیری تخلف آن‌ها همچنان ادامه دارد.

خسروآبادی با هشدار نسبت به ممنوعیت صید در این ایام، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی و فرا رسیدن فصل حساس تکثیر و تخم‌ریزی ماهیان، هرگونه صید غیرمجاز با استفاده از تور، قلاب و سایر ادوات ماهیگیری در منابع آبی کاملاً ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر مشارکت مردمی در صیانت از طبیعت، بیان کرد: یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه برای حفظ این ذخایر ارزشمند الهی در تلاش است؛ لذا از عموم مردم و دوستداران محیط زیست تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۴۰ به یگان حفاظت گزارش دهند.

کد مطلب 6812413

