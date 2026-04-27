عرضه اولین محموله مرغ قراردادی به بازار کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه نشست تخصصی بررسی آخرین وضعیت جوجه‌ریزی واحدهای پرورشی و هماهنگی برای تحویل نخستین محموله آماده کشتار در قالب طرح تولید قراردادی مرغ، در دفتر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد.

این جلسه به ریاست سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور مسئول پیگیری امور دام، مدیر توسعه بازرگانی و بازرسی کالا، مدیر شرکت پشتیبانی امور دام و سایر کارشناسان ذی‌ربط تشکیل گردید تا روند اجرای این طرح حمایتی مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد.

علی قربانی، مدیر پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه در این نشست با ارائه گزارشی جامع از روند اجرای طرح تولید قراردادی گوشت مرغ، اظهار کرد: از زمان آغاز رسمی اجرای طرح تولید قراردادی مرغ که در اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۴ در سطح استان کلید خورد، تاکنون ۲۷ فقره قرارداد همکاری با مرغداران فعال استان به منظور تولید و تأمین نیاز بازار منعقد شده است.

وی با اشاره به به ثمر نشستن نخستین خروجی‌های این طرح افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته و اتمام دوره پرورش، نخستین محموله از مرغ‌های تولیدی در این واحدهای پرورشی، طی هفته جاری کشتار شده و به منظور تأمین نیاز مردم و تنظیم بازار، روانه بازار مصرف خواهد شد.

قربانی در ادامه به حجم تولیدات در این بستر اشاره و تصریح کرد: بر اساس قراردادهای ثبت‌شده با تولیدکنندگان، در مجموع میزان ۶۱۴ هزار قطعه مرغ در قالب طرح تولید قراردادی در سطح استان کرمانشاه تولید و به مرور به بازار عرضه خواهد شد.

مدیر پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر سیاست‌های حمایتی دولت از چرخه تولید، خاطرنشان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام به منظور حمایت همه‌جانبه از مرغداران استان و کاهش دغدغه‌های اقتصادی آنان، با تأمین و تحویل به‌موقع نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداران، شرایط ایده‌آلی را برای تولید ایجاد کرده است. علاوه بر این، با تضمین خرید مرغ‌های تولیدی، حاشیه امنیت مناسبی برای تولیدکنندگان فراهم شده تا با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند.