۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۵

پاسخ به مباحث جدید حوزه قضایی در نشریه «مبادی فقه قضا»

پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر مجموعه مجله علمی «مبادی فقه قضا» را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در ادامه تولید آثار تخصصی خود و در راستای برنامه ریزی برای به سرانجام رساندن اهداف و مقاصد این مجموعه مجله علمی «مبادی فقه قضا» را منتشر کرد.

با وقوع انقلاب اسلامی و حاکمیت فقه، مباحث جدیدی در حوزه قضا پدید آمده که پاسخ به آن‌ها نیازمند تلاشی افزون است. این مجله با رویکردی تحلیلی و اجتهادی، به بررسی چیستی، مبانی، سرفصل‌ها و چالش‌های فقه قضا، به‌ویژه در عرصه بین‌الملل می‌پردازد.

از جمله مباحث این مجله:

چیستی و ابعاد فقه قضا
مبانی و پیشفرض‌های فقه قضا
سرفصل‌ها و شبکه فقه قضا
قواعد فقه قضا
چالش‌های پژوهش در فقه قضا
فقه قضا در عرصه بین‌الملل
روش‌شناسی و موضوع‌شناسی فقه قضا
آینده پژوهی فقه قضا
نمایه مقالات و کتاب‌شناسی تخصصی

این مجله حاصل بازتنظیم و تکمیل پرونده‌های علمی منتشرشده در درگاه جامع پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر است که اکنون در قالبی یکپارچه و منقح ارائه می‌شود.

اولین شماره این نشریه را می توانید از اینجا دریافت کنید.

کد مطلب 6812437
سیده فاطمه سادات کیایی

