پاسخ به مباحث جدید حوزه قضایی در نشریه «مبادی فقه قضا»

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در ادامه تولید آثار تخصصی خود و در راستای برنامه ریزی برای به سرانجام رساندن اهداف و مقاصد این مجموعه مجله علمی «مبادی فقه قضا» را منتشر کرد.
با وقوع انقلاب اسلامی و حاکمیت فقه، مباحث جدیدی در حوزه قضا پدید آمده که پاسخ به آنها نیازمند تلاشی افزون است. این مجله با رویکردی تحلیلی و اجتهادی، به بررسی چیستی، مبانی، سرفصلها و چالشهای فقه قضا، بهویژه در عرصه بینالملل میپردازد.
از جمله مباحث این مجله:
چیستی و ابعاد فقه قضا
مبانی و پیشفرضهای فقه قضا
سرفصلها و شبکه فقه قضا
قواعد فقه قضا
چالشهای پژوهش در فقه قضا
فقه قضا در عرصه بینالملل
روششناسی و موضوعشناسی فقه قضا
آینده پژوهی فقه قضا
نمایه مقالات و کتابشناسی تخصصی
این مجله حاصل بازتنظیم و تکمیل پروندههای علمی منتشرشده در درگاه جامع پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر است که اکنون در قالبی یکپارچه و منقح ارائه میشود.
اولین شماره این نشریه را می توانید از اینجا دریافت کنید.
نظر شما