پاسخ به مباحث جدید حوزه قضایی در نشریه «مبادی فقه قضا»

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در ادامه تولید آثار تخصصی خود و در راستای برنامه ریزی برای به سرانجام رساندن اهداف و مقاصد این مجموعه مجله علمی «مبادی فقه قضا» را منتشر کرد.

با وقوع انقلاب اسلامی و حاکمیت فقه، مباحث جدیدی در حوزه قضا پدید آمده که پاسخ به آن‌ها نیازمند تلاشی افزون است. این مجله با رویکردی تحلیلی و اجتهادی، به بررسی چیستی، مبانی، سرفصل‌ها و چالش‌های فقه قضا، به‌ویژه در عرصه بین‌الملل می‌پردازد.

از جمله مباحث این مجله:

چیستی و ابعاد فقه قضا

مبانی و پیشفرض‌های فقه قضا

سرفصل‌ها و شبکه فقه قضا

قواعد فقه قضا

چالش‌های پژوهش در فقه قضا

فقه قضا در عرصه بین‌الملل

روش‌شناسی و موضوع‌شناسی فقه قضا

آینده پژوهی فقه قضا

نمایه مقالات و کتاب‌شناسی تخصصی

این مجله حاصل بازتنظیم و تکمیل پرونده‌های علمی منتشرشده در درگاه جامع پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر است که اکنون در قالبی یکپارچه و منقح ارائه می‌شود.

اولین شماره این نشریه را می توانید از اینجا دریافت کنید.