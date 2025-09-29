چگونگی عملکرد هرمنوتیک در فقه سیاسی زیر ذره بین پژوهشگران

به گزارش خبرنگار مهر، گروه فقه سیاست و روابط بین الملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر نشست علمی با موضوع «کاربر هرمنوتیک روش شناختی در فقه سیاسی» را برگزار می کند.

این دویست و بیست و پنجمین نشست علمی که به همت این گروه برگزار می شود و در آن مسعود فیاضی عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به عنوان ارائه دهنده و سیدصادق حقیقت عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی (ره) به عنوان ناقد به دبیری عبدالوهاب فراتی عضو گروه فقه سیاست و روابط بین الملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۶ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر واقع در دورشهر قم برگزار خواهد شد. همچنین علاقه مندان می توانند مباحث این نشست را از طریق لینک https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join مشاهده کنند.