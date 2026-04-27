۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۹

بارگیری ۴.۶ میلیون بشکه نفت ایران در پایانه‌های صادراتی

مؤسسه تانکر تراکرز اعلام کرد که ایران حدود ۴.۶ میلیون بشکه نفت خام را در پایانه‌های صادراتی بارگیری کرده که به کاهش فشار بر ظرفیت ذخیره‌سازی کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تانکر تراکرز مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها اعلام کرد ایران حدود ۴.۶ میلیون بشکه نفت خام را در پایانه‌های صادراتی خود بارگیری کرده است.

بر اساس این گزارش این عملیات بارگیری به ایران امکان می‌دهد برای چند روز دیگر از ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خود استفاده کند و فشار بر مخازن ذخیره‌سازی در خشکی را کاهش دهد.

انتشار این گزارش در شرایطی انجام می‌شود که ایران با وجود محدودیت‌ها همچنان فعالیت‌های صادراتی نفت خود را ادامه می‌دهد.

این موضوع همچنین نشان می‌دهد تلاش ناوگان آمریکا برای مسدودسازی مسیرهای ترانزیتی نفت ایران با موفقیت کامل همراه نبوده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

