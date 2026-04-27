به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تانکر تراکرز مؤسسه ردیابی نفتکشها اعلام کرد ایران حدود ۴.۶ میلیون بشکه نفت خام را در پایانههای صادراتی خود بارگیری کرده است.
بر اساس این گزارش این عملیات بارگیری به ایران امکان میدهد برای چند روز دیگر از ظرفیت ذخیرهسازی نفت خود استفاده کند و فشار بر مخازن ذخیرهسازی در خشکی را کاهش دهد.
انتشار این گزارش در شرایطی انجام میشود که ایران با وجود محدودیتها همچنان فعالیتهای صادراتی نفت خود را ادامه میدهد.
این موضوع همچنین نشان میدهد تلاش ناوگان آمریکا برای مسدودسازی مسیرهای ترانزیتی نفت ایران با موفقیت کامل همراه نبوده است.
نظر شما