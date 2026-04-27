اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی برای تقویت پرونده جهانی روستای مصر تخصیص یافت

داوود آبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تقویت پرونده روستای مصر و آمادهسازی این مقصد گردشگری برای حضور پررنگتر در فهرست روستاهای جهانی، ۷۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی به این روستا تخصیص یافته است.
وی بیان کرد: این اعتبار بر اساس شرح خدمات اعلامشده و در چند بخش شامل تولید محتوا، مستندسازی، آموزش و فعالیتهای تخصصی برنامهریزی شده است. بخشی از این بودجه صرف تهیه فیلم و عکس حرفهای، تولید محتوای تخصصی و ترویجی درباره جاذبهها و ظرفیتهای بومگردی روستای مصر خواهد شد.
معاون گردشگری استان ادامه داد: همچنین تولید مستندهای کوتاه، تیزرهای تبلیغاتی و محتوای چندرسانهای برای معرفی گستردهتر این روستا در سطح ملی و بینالمللی از محل این اعتبار انجام میشود؛ اقدامی که به گفته او نقش مهمی در ارتقای برند گردشگری روستا خواهد داشت.
آبیان افزود: در کنار این اقدامات، نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان حوزه گردشگری، توسعه روستایی و برنامهریزی پایدار برگزار میشود و دورههای آموزشی ویژه جامعه محلی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا مهارتهای میزبانی، خدمات گردشگری، مدیریت اقامتگاهها و تعامل با گردشگران تقویت شود.
وی یکی از اهداف اصلی این طرح را توانمندسازی اهالی روستا عنوان کرد و گفت: ارتقای دانش و مهارت فعالان محلی باعث میشود توسعه گردشگری در روستای مصر به شکل اصولی، پایدار و مبتنی بر مشارکت مردمی پیش برود.
معاون گردشگری استان اصفهان تأکید کرد: اجرای این برنامهها در نهایت به معرفی بهتر ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و بومشناختی کویر مصر منجر میشود و میتواند جایگاه این روستا را در فهرست روستاهای جهانی گردشگری تثبیت کند.
آبیان در پایان با اشاره به اهمیت اقتصادی این طرح گفت: انتظار میرود با تکمیل فرآیندهای مستندسازی و آموزش، رونق گردشگری و افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی زمینهساز رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای مردم روستای مصر باشد.
