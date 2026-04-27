۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی برای تقویت پرونده جهانی روستای مصر تخصیص یافت

اصفهان-معاون گردشگری استان اصفهان از اختصاص ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار ملی برای ارتقای پرونده روستای مصر به‌عنوان نامزد ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری خبر داد.

داوود آبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تقویت پرونده روستای مصر و آماده‌سازی این مقصد گردشگری برای حضور پررنگ‌تر در فهرست روستاهای جهانی، ۷۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی به این روستا تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: این اعتبار بر اساس شرح خدمات اعلام‌شده و در چند بخش شامل تولید محتوا، مستندسازی، آموزش و فعالیت‌های تخصصی برنامه‌ریزی شده است. بخشی از این بودجه صرف تهیه فیلم و عکس حرفه‌ای، تولید محتوای تخصصی و ترویجی درباره جاذبه‌ها و ظرفیت‌های بوم‌گردی روستای مصر خواهد شد.

معاون گردشگری استان ادامه داد: همچنین تولید مستندهای کوتاه، تیزرهای تبلیغاتی و محتوای چندرسانه‌ای برای معرفی گسترده‌تر این روستا در سطح ملی و بین‌المللی از محل این اعتبار انجام می‌شود؛ اقدامی که به گفته او نقش مهمی در ارتقای برند گردشگری روستا خواهد داشت.

آبیان افزود: در کنار این اقدامات، نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان حوزه گردشگری، توسعه روستایی و برنامه‌ریزی پایدار برگزار می‌شود و دوره‌های آموزشی ویژه جامعه محلی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا مهارت‌های میزبانی، خدمات گردشگری، مدیریت اقامتگاه‌ها و تعامل با گردشگران تقویت شود.

وی یکی از اهداف اصلی این طرح را توانمندسازی اهالی روستا عنوان کرد و گفت: ارتقای دانش و مهارت فعالان محلی باعث می‌شود توسعه گردشگری در روستای مصر به شکل اصولی، پایدار و مبتنی بر مشارکت مردمی پیش برود.

معاون گردشگری استان اصفهان تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها در نهایت به معرفی بهتر ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و بوم‌شناختی کویر مصر منجر می‌شود و می‌تواند جایگاه این روستا را در فهرست روستاهای جهانی گردشگری تثبیت کند.

آبیان در پایان با اشاره به اهمیت اقتصادی این طرح گفت: انتظار می‌رود با تکمیل فرآیندهای مستندسازی و آموزش، رونق گردشگری و افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای مردم روستای مصر باشد.

