به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، با بیان اینکه طرح محلهمحوری ریشه در تاریخ انقلاب دارد، اظهار داشت: این رویکرد در دولت چهاردهم و با تأکید رئیسجمهور قوت و شدت بیشتری گرفته و برای نخستین بار دولت به این میزان ورود پیدا کرده است.
وی افزود: ابلاغیه استفاده از این ظرفیت برای همه استانداران ارسال شده و هدف، بهرهگیری از مشارکت مردم در حل مسائل محلات است.
استاندار تهران با یادآوری تجربه موفق اداره محلات با محوریت مساجد در اوایل انقلاب و دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: در آن دوران، مساجد نقش دولت محلی در حوزههای اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و امنیتی ایفا میکردند و اکنون نیز احیای این الگو با حمایت مرکز رسیدگی به امور مساجد در دستور کار قرار دارد.
معتمدیان از شناسایی ۷۰۰ مسجد در ۲۲ منطقه تهران در فاز اول این طرح خبر داد و گفت: این مساجد برای شرایط بحران و جنگ مجهز به زیرساختهایی نظیر پنلهای خورشیدی، ژنراتور، ذخایر آب اضطراری، اسکان و تغذیه شدهاند و ظرفیت خدماترسانی به نزدیک یک میلیون نفر را در شرایط اضطراری دارند.
استاندار تهران با اشاره به همکاری هلال احمر در این طرح، تصریح کرد: بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از شبکههای مردمی هلال احمر در قالب طرح محلهمحوری سازماندهی شده و آموزشهای لازم را برای امدادرسانی اولیه در حوادث دیدهاند.
وی در پایان با تأکید بر دیدگاه رئیسجمهور درباره نقش مردم در حل مسائل کشور، گفت: در شرایط ناترازی انرژی و گرمای پیش رو، استفاده از ظرفیت مردم برای مدیریت مصرف و صرفهجویی، یکی از محورهای اصلی این طرح است که بدون نیاز به هزینه و نیروگاه جدید، میتواند مؤثر واقع شود.
