هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از امروز (دوشنبه) تا روز سهشنبه شاهد فعالیت گسترده یک سامانه بارشی در استان خواهیم بود که به موجب آن هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.
وی با اشاره به جزئیات این سامانه بارشی افزود: آسمان استان در اغلب مناطق ابری و نیمهابری است و در برخی ساعات با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید همراه خواهد بود. با توجه به ماهیت رگباری این بارشها، احتمال وقوع تگرگ در مناطق مستعد استان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه این وضعیت تا روز سهشنبه ادامه دارد، تصریح کرد: از روز چهارشنبه از شدت بارشها کاسته شده و بهصورت ضعیف و پراکنده ادامه مییابد و اواخر هفته این سامانه از استان خارج میشود.
رحماننیا افزود: به دلیل ماهیت رگباری بارشها، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها وجود دارد؛ لذا از شهروندان درخواست میشود از هرگونه توقف و تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
وی افزود: با توجه به احتمال وقوع رعد و برق، از کوهنوردان و طبیعتدوستان میخواهیم در این روزها در ارتفاعات و فضاهای باز حضور نیابند و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از حوادث احتمالی به عمل آورند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: طی امروز و فردا دمای هوا به طور نسبی کاهش مییابد و هوا اندکی سردتر خواهد شد. این کاهش دما در مناطق سردسیر و کوهستانی محسوستر خواهد بود.
رحماننیا از شهروندان خواست آخرین وضعیت جوی را از منابع رسمی هواشناسی دنبال کنند و توصیههای هواشناسی را جدی بگیرند.
