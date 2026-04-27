۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

آبگرفتگی در محورهای مواصلاتی همدان؛ راننده‌ها مراقب باشند

همدان- رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان از بارش شدید باران همراه با آبگرفتگی در برخی محورهای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کیمیاگر از بارش شدید باران همراه با آبگرفتگی در برخی محورهای استان خبر داد و گفت: بارش باران از اوایل صبح امروز در نقاط مختلف استان همدان آغاز شده و در برخی مقاطع موجب جاری شدن روان‌آب‌ها و ایجاد آبگرفتگی در سطح جاده‌ها شده است.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از مرکز مدیریت راه‌های استان، افزود: در حال حاضر بارش شدید باران در محورهای همدان–تهران، نهاوند–نورآباد، ملایر–اراک، همدان–کرمانشاه و رزن–آوج گزارش شده است و در برخی از این مسیرها آبگرفتگی وجود دارد.

کیمیاگر تاکید کرد: کاربران جاده‌ای باید با احتیاط کامل، رعایت فاصله ایمنی و سرعت مطمئنه تردد کنند تا از وقوع حوادث جلوگیری شود.

رئیس اداره نگهداری راه‌های استان همدان همچنین اظهار کرد: تمامی نیروهای راهداری با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات در حال فعالیت در سطح محورهای استان هستند تا ضمن رفع آبگرفتگی، روان‌آب‌ها را از سطح جاده‌ها هدایت کنند.

