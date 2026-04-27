به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کیمیاگر از بارش شدید باران همراه با آبگرفتگی در برخی محورهای استان خبر داد و گفت: بارش باران از اوایل صبح امروز در نقاط مختلف استان همدان آغاز شده و در برخی مقاطع موجب جاری شدن روان‌آب‌ها و ایجاد آبگرفتگی در سطح جاده‌ها شده است.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از مرکز مدیریت راه‌های استان، افزود: در حال حاضر بارش شدید باران در محورهای همدان–تهران، نهاوند–نورآباد، ملایر–اراک، همدان–کرمانشاه و رزن–آوج گزارش شده است و در برخی از این مسیرها آبگرفتگی وجود دارد.

کیمیاگر تاکید کرد: کاربران جاده‌ای باید با احتیاط کامل، رعایت فاصله ایمنی و سرعت مطمئنه تردد کنند تا از وقوع حوادث جلوگیری شود.

رئیس اداره نگهداری راه‌های استان همدان همچنین اظهار کرد: تمامی نیروهای راهداری با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات در حال فعالیت در سطح محورهای استان هستند تا ضمن رفع آبگرفتگی، روان‌آب‌ها را از سطح جاده‌ها هدایت کنند.