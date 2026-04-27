به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده صبح دوشنبه در دیدار رئیس و اعضای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان‌جنوبی با نماینده ولی‌فقیه در استان اظهار کرد: مردم خراسان‌جنوبی در همه عرصه‌های انقلابی و مذهبی پیشتاز هستند که این موضوع نشان‌دهنده ارادت آنان به اهل‌بیت(ع) است.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، سرانه نذورات برای کمک به عتبات عالیات در استان به ازای هر نفر ۲۴ هزار تومان تعیین شد، اما میزان مشارکت مردم همواره فراتر از این رقم بوده است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان‌جنوبی ادامه داد: به‌طور میانگین، مردم استان در سال گذشته به ازای هر نفر ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان در این زمینه کمک کرده‌اند.

جوینده با اشاره به مجموع کمک‌های مردمی افزود: در این مدت، ۱۹ میلیارد تومان به‌صورت نقدی، سه میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان به‌صورت طلا و ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز در قالب کالا و فرش اهدا شده است.

وی با بیان اینکه ۲۳۰ کارگاه فرش عتبات عالیات در خراسان‌جنوبی فعال است، گفت: این کارگاه‌ها با همت بانوان توانمند استان رونق گرفته و در سطح کشور کم‌نظیر است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان‌جنوبی تأکید کرد: همچنین مردم استان در اربعین ۱۴۰۴ حدود ۱۳۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران هزینه کرده‌اند.

جوینده با اشاره به «جنگ تحمیلی سوم» (جنگ رمضان) خاطرنشان کرد: در این مقطع نیز مواکب حسینی همچون گذشته پای کار آمده‌اند و طی ۵۶ شب گذشته در میادین و محل‌های تجمع، خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه کرده‌اند که اقدامی کم‌نظیر است.