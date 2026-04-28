۲۰۵ هزار تماس و یک میلیون دقیقه مشاوره در جنگ رمضان

مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز جنگ اظهار کرد: تیمهای عملیاتی بلافاصله وارد صحنه شدند و اقداماتی از جمله ارزیابی صحنه، جستوجو و نجات تخصصی، انتقال مصدومان و افراد محبوس، و همچنین انتقال پیکر شهدا به مراکز درمانی را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در کنار اورژانس پیشبیمارستانی، از روزهای ابتدایی درگیری، حدود ۶۰۰۳ مأموریت در مناطق غیرنظامی و مسکونی کشور انجام شد و نیروهای امدادی در تمامی این صحنهها حضور فعال داشتند.
خالدی ادامه داد: در روند امدادرسانی، تیمهای «سحر» نیز برای ارائه خدمات حمایت روانی وارد عمل شدند و این خدمات در دو بخش ارائه شد؛ نخست در صحنه حادثه توسط روانشناسان و روانپزشکان داوطلب و دوم از طریق سامانههای مشاورهای فعالیت کردند و ۲۳۸۸ داوطلب نیز به این مجموعه اضافه شدند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۲۰۵ هزار تماس برای دریافت مشاوره ثبت شد که منجر به ارائه نزدیک به یک میلیون دقیقه مشاوره شد.
سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به خسارات وارده گفت: بسیاری از منازل مسکونی آسیب دیدند، همچنین ۱۴۵۰ واحد تجاری و ۳۵۰ مرکز بهداشتی و درمانی و اورژانس پیشبیمارستانی دچار خسارت شدند.
وی افزود: در حوزه جمعیت هلال احمر نیز ۵۶ مرکز آسیب دید، ۴۹ خودروی امدادی از بین رفت و سه فروند بالگرد خسارت دید. همچنین ۶۱ نفر از نیروهای این جمعیت مصدوم شدند و چهار نفر به شهادت رسیدند.
سخنگوی جمعیت هلال احمر، با اشاره به روند بازسازی مراکز آسیبدیده گفت: بسیاری از واحدهایی که در جریان جنگ دچار آسیب شده بودند، با هدف تداوم خدماترسانی بازسازی شدند؛ برخی آسیبهای سطحی برطرف شده و این مراکز هماکنون در حال ارائه خدمات هستند و بازسازی تعدادی دیگر همچنان ادامه دارد.
از سرگیری فعالیت مرکز جامع توانبخشی از روز سوم جنگ
وی افزود: یکی از این مراکز، مرکز جامع توانبخشی در مجاورت ساختمان صلح است که خدماتی از جمله فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنواییسنجی و بیناییسنجی را ارائه میدهد و از حدود روز سوم بهتدریج فعالیت خود را از سر گرفت. سایر مراکز نیز در طول جنگ به ارائه خدمات ادامه دادند.
خالدی با تأکید بر نقش داروخانههای جمعیت هلال احمر تصریح کرد: فعالیت ۲۴ ساعته داروخانهها و تأمین و دپوی دارویی از اولویتهای اصلی بود. همچنین زیرساختهای نسخهپیچی و امکانسنجی جابهجایی داروخانهها در صورت بروز آسیب در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه نیازی به جابهجایی ایجاد نشد، اما این آمادگی همچنان حفظ شده است.
وی ادامه داد: مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر همچنان در وضعیت آمادهباش (سطح زرد) قرار دارد و رصد و پایش آمادگی تیمهای امدادی بهطور مستمر انجام میشود.
سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به استفاده از ظرفیت تیمهای تخصصی گفت: در این دوره، تیمهای سگهای زندهیاب بهطور ویژه به کار گرفته شدند و حدود ۸۰۰ مأموریت توسط این تیمها انجام شد. آموزش و تجهیز ناوگان و نیروهای تخصصی نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.
خالدی در پایان با اشاره به وضعیت ناوگان هوایی گفت: با توجه به آسیبدیدگی برخی بالگردها، موضوع تأمین بالگردهای مجهز به دید در شب در دستور کار خرید قرار گرفته و هماهنگیهای لازم انجام شده است و امیدواریم بهزودی ناوگان هلیکوپتری جمعیت هلال احمر تقویت شود.
