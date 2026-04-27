به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار رئیس و اعضای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان‌جنوبی با نماینده ولی‌فقیه در استان اظهار کرد: دین برای انسان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی بیان کرد: هر آنچه خارج از تشریع الهی و قانون خداوندی باشد، جز فساد و تباهی به همراه نخواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه برای رسیدن سالم به مقصد باید دستورات دینی رعایت شود، افزود: تمامی نابسامانی‌های گذشته و حال، ریشه در بی‌دینی دارد.

عبادی با اشاره به اینکه امامت ضمانت اجرای تعالیم الهی است، ادامه داد: به گفته علما، هیچ موضوعی در زندگی انسان وجود ندارد که قرآن و دین درباره آن نظری نداشته باشند و این نشان‌دهنده گستردگی تعالیم الهی است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم که باید به‌طور جدی دنبال شود و تاکنون نیز مورد توجه بوده، حفظ آثار اهل‌بیت(ع) و بارگاه‌های مقدس آنان است که در تاریخ می‌درخشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی افزود: امروز بیداری در سطح جهان شکل گرفته که بسیاری از رسانه‌ها نیز به آن اذعان دارند.

عبادی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین حقیقت گفت: اگر تبیین‌گری رسانه‌ها نباشد، جای جلاد و شهید تغییر می‌کند؛ از این‌رو، نقش رسانه‌ها و کارشناسان در روشنگری جامعه بسیار حائز اهمیت است.

وی در پایان تأکید کرد: آینده به نفع اسلام و عدالت در حال رقم خوردن است.