به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با بیان اینکه جمعیت هلال‌احمر استان با بهره‌گیری از تیم‌های عملیاتی متخصص در حوزه‌های امدادی، حمایت روانی و اجتماعی همیشه آماده خدمت‌رسانی به هموطنان است، آماری از عملکرد این بخش‌ها ارائه داد.

وی در تشریح فعالیت تیم‌های دادرس پیشرفته (داوطلبان آماده در روزهای سخت) عنوان کرد: این تیم‌ها که وظیفه تخصصی جانمایی، طراحی، برپایی اردوگاه‌های اسکان اضطراری و توزیع اقلام میان آسیب‌دیدگان را بر عهده دارند، با تشکیل ۱۸ تیم عملیاتی و سازماندهی ۲۵۲ عضو فعال، در مجموع به ۶ هزار و ۶۲۲ نفر از آسیب‌دیدگان خدمت‌رسانی کرده‌اند.

مدیرعامل هلال‌احمر خوزستان با اشاره به اهمیت سلامت روان در حوادث گفت: تیم‌های سحر (سفیران حمایت‌های روانی و اجتماعی) با هدف ایجاد فضای امن و کاهش آلام آسیب‌دیدگان در سوانح و بلایا فعال هستند. فعالیت این تیم‌ها شامل برپایی فضای دوستدار کودک، غربالگری، ارائه کمک‌های اولیه روانشناختی و مشاوره به آسیب‌دیدگان و همچنین تولید محتوای رسانه‌ای مرتبط است.

عبودی مزرعی افزود: تیم‌های سحاب (سفیران حمایت‌های امدادی و بشردوستی) در تجمعات و حوادث وظیفه ارائه اقدامات امدادی اولیه از جمله کنترل فشار خون، تست قند خون و رسیدگی به آسیب‌های احتمالی مانند کنترل خونریزی، پانسمان و بانداژ را بر عهده دارند. در این بخش، ۳۶ عضو داوطلب در قالب ۱۸ تیم به ۱۰ هزار و ۶۰۴ نفر ارائه خدمت کرده‌اند.

وی همچنین به فعالیت مواکب هلال‌احمر خوزستان اشاره کرد و گفت: ۱۸ موکب با مشارکت ۱۰۰ عضو داوطلب، در خدمت‌رسانی به ۴۷۵ هزار و ۴۲۰ بهره‌ور ایفای نقش کرده‌اند و تلاش شبانه‌روزی برای ارائه خدمات شایسته به آحاد مردم در دستور کار این مواکب قرار داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر تمامی اعضا و داوطلبان، بر حفظ آمادگی عملیاتی و تداوم ارائه خدمات بشردوستانه در تمامی شرایط تأکید کرد.