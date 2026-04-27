سواحل و فراساحل استان بوشهر تا ۵ روز آینده متلاطم است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی، تا روز سه شنبه، به تناوب با فعالیت سامانه ناپایدار جو در سطح استان و روی دریا، در برخی از نقاط، به‌ویژه نواحی مرکزی و ارتفاعات شرقی استان، طی ساعاتی با افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای، پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی پنج روز آینده سواحل و فراساحل استان به‌تناوب در برخی ساعات مواج و متلاطم خواهند بود، همچنین احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای روی دریا، دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده قسمتی ‌ابری گاهی افزایش ابر همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط به‌ویژه نواحی مرکزی و ارتفاعات احتمال بارش پراکنده باران، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، روی دریا در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ هنگام باد ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.