حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز (شنبه) تا روز سه شنبه، به تناوب با فعالیت سامانه ناپایدار جو در سطح استان و روی دریا، در برخی از نقاط، بویژه نواحی شمالی، مرکزی و ارتفاعات شرقی استان، طی ساعاتی با افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای، پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت در برخی از ساعات، سواحل استان متلاطم خواهد بود و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای بر روی دریا دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده نیمه‌ابری تا ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط بویژه نواحی شمالی و مرکزی، بارش پراکنده باران، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی گاهی جنوب شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر و در برخی ساعات ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.