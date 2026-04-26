سامانه ناپایدار در بوشهر فعال شد؛ بارش پراکنده باران

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی، تا روز سه شنبه، به تناوب با فعالیت سامانه ناپایدار جو در سطح استان و روی دریا، در برخی از نقاط، بویژه نواحی شمالی، مرکزی و ارتفاعات شرقی استان، طی ساعاتی با افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای، پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت در برخی از ساعات، سواحل استان متلاطم خواهد بود و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای بر روی دریا دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده نیمه‌ابری تا ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط بویژه نواحی شمالی و مرکزی، بارش پراکنده باران، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در سواحل مرکزی و جنوبی از بامداد فردا ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ و در سواحل مرکزی و جنوبی از بامداد فردا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.