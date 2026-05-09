۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

هشدار رئیس کارکنان کاخ سفید: اگر اطلاعات را فاش کنید، اخراج می‌شوید

در پی نشت اطلاعات مربوط به یک هواپیمای نظامی سرنگون شده آمریکایی در ایران، رئیس دفتر کاخ سفید به کارکنان هشدار داد: اگر اطلاعات را فاش کنید، اخراج می‌شوید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، سوزی وایلز رئیس کارکنان کاخ سفید ایمیلی به کارکنان این نهاد ارسال کرد و به آنها آشکارا دستور داد که از درز اطلاعات به مطبوعات خودداری کنند. این یادداشت مدت زیادی خصوصی نماند. این ایمیل که توسط پولیتیکو رسانه ای شد، نشان می دهد که «هیچ یک از کارکنان دفتر اجرایی رئیس جمهور مجاز به صحبت با اعضای رسانه‌ های خبری بدون تأیید صریح از سوی دفتر ارتباطات کاخ سفید نیستند.»

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس کارکنان کاخ سفید همچنین هشدار داد که «افشاگری‌ های غیرمجاز تحمل نخواهد شد و مشمول مجازات تا حد و از جمله اخراج خواهد بود.»

سوزی وایلز در تلاش برای توجیه آزادی بیان به سبک دولت ترامپ ادعا کرد: نقض این سیاست به طور بالقوه می‌ تواند ماموریت‌ ها و فعالیت‌ های با اهمیت ملی را به خطر بیندازد.

به گزارش ایندیپندنت، یکی از دلایل این دستور پس از آن بود که در ماه آوریل، کاخ سفید از چگونگی درز اطلاعات مربوط به یک هواپیمای نظامی سرنگون شده آمریکایی در ایران به مطبوعات، به شدت گلایه مند شده و حتی شکایت کرده بود.

