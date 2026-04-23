به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه ای هشدار داد که جنایات ارتش رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیست علیه ملت فلسطین در نوار غزه همچنان ادامه دارد.

در بیانیه حماس آمده است: جدیدترین مورد این جنایات، حمله هوایی ظهر امروز به یک خودروی غیرنظامی در اردوگاه المغازی است که آوارگان در آن سکونت دارند. در پی این حمله سه نفر به شهادت رسیدند. شب گذشته نیز جنایتی هولناک رخ داد و در پی آن پنج فلسطینی از جمله سه کودک در شمال نوار غزه به شهادت رسیدند. این تشدید جنایت نشانگر تداوم نسل کشی و تضعیف تلاش ها برای اجرای تعهدات مندرج در توافق آتش بس است.

حماس افزود: سکوت و ناتوانی توجیه ناپذیر جامعه بین الملل در قبال این جنایات و تعرض به ملت ها، نتانیاهوی جنایتکار جنگی و اعضای تروریست کابینه اش را ترغیب می کند به ارتکاب جنایت ادامه دهند.

جنبش مقاومت فلسطین بار دیگر از جامعه جامعه، سازمان ملل و همه طرف های ذیربط درخواست کرد برای متوقف کردن زنجیره کشتارها و جنایات روزانه ارتش رژیم اشغالگر و شهرک نشینان تروریست آن علیه ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری حتما قیام کنند و از ملت فلسطین در برابر خطر نسل کشی و مهاجرت اجباری که همچنان آنان را تهدید می کند، حفاظت کنند.