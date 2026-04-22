تداوم محاصره غزه و پیامدهای انسانی آن؛ بحران فزاینده در باریکه کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، محاصره نوار غزه و پیامدهای انسانی آن صرفاً به معنای بسته شدن گذرگاه‌ها یا محدودیت در ورود کالاها نیست؛ بلکه به یک سیاست مستمر تبدیل شده که زندگی بیش از دو میلیون فلسطینی را به نبردی روزمره برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازها بدل کرده است. آب آشامیدنی، دارو، برق و حتی نان، در این منطقه به دغدغه‌های دائمی مردم تبدیل شده و محاصره طی نزدیک به دو دهه، ساختار زندگی اجتماعی و اقتصادی را به‌ طور بنیادین تحت تأثیر قرار داده است.

در سال‌های اخیر، همزمان با تداوم محدودیت‌های شدید، هر دور از درگیری نظامی نیز هزینه‌های انسانی را چند برابر کرده است. به همین دلیل، محاصره نه با آغاز جنگ شروع می‌شود و نه با آتش‌بس پایان می‌یابد؛ بلکه به‌ عنوان عاملی دائمی، روند بازسازی و بهبود شرایط را عملاً غیرممکن کرده است. این وضعیت باعث شده که بحران در غزه از یک وضعیت موقت به یک چرخه فرسایشی تبدیل شود.

در سطح زندگی روزمره، خانواده‌ها ناچارند تمام توان خود را صرف تأمین نیازهای اولیه کنند. دغدغه‌هایی مانند دسترسی به آب سالم، داروی بیماران، ادامه فعالیت نانوایی‌ها یا امکان بازسازی خانه‌های آسیب‌ دیده، جای برنامه‌ریزی برای آینده را گرفته است. این شرایط نوعی «اقتصاد انتظار» ایجاد کرده؛ انتظاری برای کمک‌های انسانی، سوخت، مجوز درمان یا مصالح ساختمانی که به مرور خود به ابزاری برای فشار روانی تبدیل شده است.

گروه‌های آسیب‌پذیر بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. کودکان در فضایی آکنده از ناامنی و محرومیت رشد می‌کنند، سالمندان با بیماری‌های مزمن در شرایطی دشوار دست‌ و پنجه نرم می‌کنند و افراد دارای معلولیت با چالش‌های مضاعف روبه‌رو هستند. زنان نیز سهم قابل توجهی از بار این بحران را بر دوش دارند؛ از تأمین حداقل نیازهای غذایی تا مراقبت از مجروحان و بیماران.

در بخش بهداشت، مشکلات تنها به پیامدهای جنگ محدود نمی‌شود، بلکه فرسایش تدریجی ناشی از محاصره، نظام درمانی را به‌ شدت تضعیف کرده است. کمبود تجهیزات پزشکی، محدودیت در ورود دارو و دشواری جابه‌جایی بیماران و کادر درمان، باعث شده بسیاری از مراکز درمانی با حداقل امکانات فعالیت کنند. در چنین شرایطی، درمان از یک حق بدیهی به امری نامطمئن تبدیل شده و بیماران، به‌ ویژه مبتلایان به بیماری‌های مزمن، با خطرات بیشتری مواجه هستند.

در حوزه تغذیه نیز وضعیت به‌ گونه‌ای است که نمی‌توان آن را صرفاً پیامدی طبیعی دانست. محدودیت در صید، کشاورزی و تجارت، همراه با کاهش قدرت خرید، موجب شده بسیاری از خانواده‌ها ناچار به کاهش وعده‌های غذایی یا استفاده از مواد کم‌ارزش‌تر شوند. این مسئله به‌ ویژه بر کودکان و زنان باردار تأثیرات بلندمدت بر جای می‌گذارد و سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند.

آموزش نیز از این شرایط مستثنی نیست. دانش‌آموزان و دانشجویان در محیطی ناپایدار، با قطعی مکرر برق، کمبود امکانات آموزشی و فشارهای روانی شدید مواجه‌ هستند. علاوه بر این، آسیب دیدن زیرساخت‌های آموزشی در جریان درگیری‌ها، روند آموزش را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است. این وضعیت، آینده یک نسل را در معرض تهدید قرار داده و فرصت‌های پیشرفت علمی و حرفه‌ای را به شدت محدود کرده است.

در بخش زیرساخت و مسکن، مشکل تنها تخریب نیست، بلکه محدودیت در ورود مصالح ساختمانی نیز مانع اصلی بازسازی به شمار می‌رود. این امر باعث شده بسیاری از خانواده‌ها برای مدت طولانی در شرایط نامناسب یا در میان ویرانه‌ها زندگی کنند. همچنین، مشکلات مداوم در تأمین برق، آب و خدمات بهداشتی، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره وارد کرده است.

از منظر اقتصادی، محاصره عملاً فعالیت‌های تولیدی و تجاری را فلج کرده است. محدودیت در واردات و صادرات، همراه با کاهش فرصت‌های شغلی، نرخ بیکاری را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. در نتیجه، بسیاری از خانواده‌ها برای بقا به کمک‌های انسانی وابسته شده‌اند؛ کمک‌هایی که هرچند بخشی از نیازهای فوری را تأمین می‌کند، اما قادر به حل ریشه‌ای بحران نیست.

در نهایت، بسیاری از نهادهای حقوقی و انسانی، این وضعیت را نوعی مجازات جمعی توصیف می‌کنند؛ چرا که محدودیت‌ها نه یک گروه خاص، بلکه کل جامعه را هدف قرار داده است. در چنین شرایطی، ادامه مدیریت بحران از طریق کمک‌های مقطعی، بدون رفع عوامل اصلی، نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی برای آینده ایجاد کند.

بر این اساس، پایان محاصره به‌ عنوان پیش‌ شرطی اساسی برای بهبود پایدار شرایط در غزه مطرح می‌شود. بدون رفع این محدودیت‌ها، هرگونه تلاش برای بازسازی یا توسعه، در معرض تکرار چرخه بحران قرار خواهد داشت؛ چرخه‌ای که همچنان زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تأثیر قرار داده و افق روشنی برای خروج از آن دیده نمی‌شود.