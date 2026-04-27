حامی منافع مشتریان هستیم/ طرح «حامی» بانک مسکن برای همه نیازها و سلایق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، طرح «حامی» از انواع سپرده های امتیازی بانک مسکن بوده که در ۲ قالب «قرض الحسنه» و «سرمایه‌گذاری» تعریف شده است.

مشتریان بانک می توانند پس از افتتاح حساب و گذشت دوره‌ انتظار حداقل ۲ و حداکثر ۸ ماه، از مزایای ویژه این طرح در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی بانک بهره مند گردند.

مزایای طرح حامی - قرض الحسنه

در این قالب، نوع سپرده افتتاحی، قرض الحسنه پس انداز عادی در نظر گرفته شده و این حساب دارای قابلیت واریز و برداشت می باشد. سپرده قرض‌الحسنه طرح «حامی» در قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز بانک شرکت داده می شود.

مشتریان بانک مسکن می‌توانند مطابق با ضرایب برابری مندرج در جدول سپرده گذاری طرح «حامی - قرض‌الحسنه» و بر اساس انتخاب و تصمیم خود در خصوص نرخ سود، مدت بازپرداخت و دوره انتظار، تا سقف فردی ۳ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۷.۵ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی، تسهیلات قرض الحسنه دریافت کنند.

نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه در طرح «حامی»، صفر و یا ۴ درصد (سالانه) و مدت بازپرداخت تسهیلات نیز از ۱۲ تا ۴۸ ماه (به صورت اقساطی) توسط متقاضی قابل انتخاب است.

مزایای طرح حامی – سرمایه گذاری

نوع سپرده افتتاحی در این قالب، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی ممتاز بدون سود در نظر گرفته شده و این حساب دارای قابلیت واریز و برداشت است.

مشابه سایر سپرده‌های ممتاز بانک، این نوع سپرده نیز مشمول محاسبه امتیاز اوراق تسه (گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن) به میزان ١ درصد (سالانه) شده که در صورت رعایت حداقل موجودی تعیین شده، در مقاطع ماهانه به سپرده‌گذار تخصیص می‌یابد.

مشتریان بانک می‌توانند مطابق با ضرایب برابری مندرج در جدول سپرده‌گذاری قالب سرمایه گذاری طرح «حامی» و بر اساس انتخاب و تصمیم خود در خصوص نرخ سود، مدت بازپرداخت و دوره انتظار، تا سقف فردی ۵ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی، تسهیلات مرابحه عام دریافت کنند.

نرخ کارمزد تسهیلات مرابحه طرح «حامی»، ۱۰ و یا ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت آن نیز از ۱۲ تا ۴۸ ماه (به صورت اقساطی) توسط متقاضی قابل انتخاب است.

در قالب این طرح، امکان بازپرداخت تسهیلات به روش نسیه دفعی ۶ ماهه نیز در نظر گرفته شده که این موضوع شرایط خوبی را جهت متقاضیان اخذ تسهیلات دارای درامد فصلی ایجاد می نماید. همچنین مطابق این طرح، متقاضیان اخذ تسهیلات خرید خانه می توانند تسهیلات موضوع این سپرده را مشروط به ارائه مدارک مثبته شامل مبایعه نامه رسمی یا عادی تنظیمی در سامانه کاتب، با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه دریافت نمایند.

خبر خوش برای کارآفرینان و صاحبان مشاغل

طرح حامی دارای ۲ نوع حساب اصلی و تبعی است. افتتاح حساب تبعی صرفا برای واریز حقوق پرسنل اشخاص حقوقی امکانپذیر بوده که در این صورت، مجموع رسوب حساب اصلی و حساب‌های تبعی مشتری حقوقی، مبنای محاسبه امتیاز تسهیلاتی قرار خواهد گرفت.

با چه مبلغی، حامی داشته باشیم؟

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و جلوگیری از فسخ حساب‌های طرح حامی، برای اشخاص حقیقی یک میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی نیز ۱۰۰ میلیون ریال است، اما درصورت تمایل متقاضی به دریافت امتیاز تسهیلاتی، مشتریان حقیقی باید مانده حساب خود را حداقل به میزان ۱۰۰ میلیون ریال و مشتریان حقوقی نیز حداقل یک میلیارد ریال محفوظ نگاه دارند.

بانک مسکن با رصد مستمر بازار و در نظر داشتن انواع نیازها و سلیقه‌ها، همواره سعی در بهبود تجربه مشتری و ارتقای توانمندی مالی هموطنان دارد.