برگزاری آیین گرامیداشت سردار شهید تنگسیری در حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه دوشنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
در این مراسم سعید سیاهسرانی معاونت فرهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران با روایتگری درباره شخصیت، مجاهدتها و ابعاد معنوی زندگی شهید تنگسیری به بیان نکاتی خواهد پرداخت.
سپس آیتالله نظری منفرد به عنوان سخنران مراسم، به ایراد بیاناتی خواهند پرداخت.
در ادامه برنامه نیز محمدجواد احمدی از مداحان اهل بیت علیهمالسلام به مرثیهسرایی میپردازد.
این مراسم بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت برگزار میشود و عموم علاقهمندان میتوانند در این آیین گرامیداشت حضور یابند.
قم- مراسم بزرگداشت شهید علیرضا تنگسیری، امشب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه دوشنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
