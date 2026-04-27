به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این بخشنامه که در شرایط خاص فعلی و در راستای سیاست‌های کلان کشور جهت نهادینه‌سازی آموزش مجازی صادر شده است، تأکید کرد: تدوین، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش مداوم در ارتباط با تاب آوری و محتواهای بحران- محور در اولویت قرار گیرند.

در این بخشنامه که با امضای دکتر علی دل‌پیشه مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به کلیه دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر مراکز مجری برنامه آموزش مداوم جامعه پزشکی ابلاغ شده است به شرح زیر است:

با عنایت به شرایط خاص فعلی و در راستای سیاستها، اهداف کلان و اسناد بالا دستی کشور، برای نهادینه کردن آموزش مجازی در سطوح مختلف آموزش عالی و لزوم ارائه آموزش های مورد نیاز به مشمولین و تداوم رسالت های آموزش مداوم جامعه پزشکی، مراتب زیر به کلیه مراکز ارائه کننده برنامه های آموزش مداوم جهت اجرا ابلاغ می شود:

۱ـ محدودیت کسب امتیاز از برنامه های وبیناری (۲۵ امتیاز سالیانه) صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته نمی شود. بر این اساس مشمولین آموزش مداوم مجاز خواهند بود، امتیاز مورد نیاز خود را در سال ۱۴۰۵ از محل شرکت در برنامه های وبیناری کسب کنند.

۲- اجرای برنامه های آموزش مداوم حضوری ترجیحاً در گروه های کوچک یا نسبتاً کوچک با حصول اطمینان مراکز ارائه کننده از برگزاری ایمن برنامه ها می تواند کماکان ادامه داشته باشد.

۳- اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی آمادگی دارد اعتبار بخشی برنامه های وبینار و غیر حضوری را به شرط رعایت ضوابط و مقررات در اولویت رسیدگی قرار دهد.

۴- از ظرفیت برنامه های آموزش مداوم غیر حضوری (مجازی آفلاین) و وبینارهای آموزشی (مجازی همزمان- آنلاین) در برگزاری برنامه های آموزش مداوم استفاده شود.

۵- قیود زمانی مربوط به رعایت فاصله زمانی درخواست تا اجرای برنامه به طور موقت برداشته می شود.

۶- مشمولین نمی توانند با شرکت در برنامه های تکراری یا مشابه امتیاز بیشتر کسب کنند.

۷- مراکز مجری می توانند برنامه های آموزش مداوم حضوری یا در صورت ضرورت وبینارهایی که مجوز آن ها صادر شده ولی موعد اجرای آن ها فرا نرسیده است را به موجب این بخشنامه لغو یا تعلیق (بایگانی) کنند. لازم است اطلاعات این برنامه ها در اسرع وقت اصلاح شود تا از سردرگمی مشمولین جلوگیری شود. انعکاس موارد به اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی از طریق سیستم ثبت درخواست الزامی است.

برنامه هایی که در حالت تعلیق( بایگانی) قرار گرفته اند می توانند با هماهنگی این اداره کل از طریق سیستم ثبت درخواست، مجددا فعال شوند و نیازی به ثبت مجدد برنامه نیست. در خصوص برنامه های لغو شده لازم است درخواست برگزاری مجدداً در سامانه آموزش مداوم ثبت شود.